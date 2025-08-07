Xerox realizará WOW para sus socios de negocio. Xerox presenta su ecosistema de impresión de producción de la mano de sus distribuidores especializados con Eventos WOW Xerox. Con demostraciones en vivo de las soluciones que forman parte de la oferta en diversas ciudades del país.

El primer evento que llevará acabo en la Ciudad de México, el 8 de agosto, junto con DocuDigital. Adicionalmente se podrán conocer también soluciones de formato amplio y acabados para las impresoras, así como demostraciones con el software XMPie Studio NG.

Se mostrará también el Ecosistema de Impresión de Producción de Xerox para generar una verdadera transformación digital en el ambiente gráfico y lograr generar eficiencias, productividad y ganancias con simplicidad, automatización y la más alta calidad de impresión digital que existe.

Durante los eventos se tendrá la oportunidad de conocer y presenciar demostraciones de las soluciones de impresión Versant 4100, Versant 280, C70 y la nueva Primelink C9281.

El primer evento que llevará acabo en la Ciudad de México, el 8 de agosto, junto con DocuDigital. Adicionalmente se podrán conocer también soluciones de formato amplio y acabados para las impresoras, así como demostraciones con el software XMPie Studio NG.

Estas demostraciones también se realizarán el 2 y 3 de septiembre en Cancún, Quintana Roo y el 5 del mismo mes en Mérida, Yucatán, de la mano con Alpha Digital. Nuevas fechas y sedes serán anunciadas en breve en conjunto de Xerox y sus distribuidores con presencia en diversas ciudades del país.

Adicionalmente, Xerox dará a conocer su estrategia de consumibles originales, con la cual busca proteger la inversión de los equipos de sus clientes y al mismo tiempo la garantía de producir impresiones duraderas y de calidad, a costos accesibles, tanto para los distribuidores como para los usuarios. Con el uso de consumibles originales se protegen los equipos y reducen gastos innecesarios en refacciones y reparaciones.

Los Eventos WOW Xerox son la oportunidad ideal para aprender cómo los ambientes gráficos pueden mejorar sus procesos de producción con el Ecosistema de Impresión de Xerox. Cómo elevar la productividad por medio de eficiencias logradas con automatización que ayudan a aumentar las ganancias y reducir el desperdicio.

Xerox demostrará cómo se puede imprimir en segundos con la más alta calidad y absoluta facilidad. La nueva Primelink C9281 es el perfecto ejemplo con su tecnología completamente nueva y que genera el efecto WOW.

Se podrá conocer como la automatización en el procesamiento de archivos puede generar eficiencias y ahorros con el flujo de trabajo Free Flow Core y como se puede interactuar con los clientes finales y potencializar la impresión con la suite XMPie.