WITEAM25 destaca crecimiento en ciberseguridad. Con el lema “Empowering the Ecosystem”, TEAM dio inicio a su convención anual WITEAM25, un encuentro que reúne a líderes del sector tecnológico, aliados estratégicos, canales de distribución y directivos de la empresa en una jornada dedicada a la innovación, la colaboración y el crecimiento conjunto.

Durante la sesión plenaria, los voceros de TEAM destacaron que 2025 ha sido el mejor momento en la historia del grupo, con un crecimiento sostenido en todas sus divisiones, una notable expansión de portafolios y la consolidación de alianzas clave. Entre los logros más destacados se anunciaron cifras como el crecimiento de 2.5 veces en ventas de Autodesk y un aumento del 73% en soluciones de ciberseguridad.

El evento también sirvió como plataforma para compartir los principales mensajes estratégicos del grupo. TEAM se posiciona como un orquestador del ecosistema tecnológico, actuando como facilitador de la transformación digital, constructor de comunidad y habilitador de modelos de negocio, conectando a los TeamMates con nuevas oportunidades.

Se presentó la nueva imagen de Stratosphere, con una propuesta visual disruptiva en tonos magenta y morado, que refleja su enfoque audaz para redefinir las reglas del juego en la nube. En el ámbito de la educación tecnológica con propósito social, se destacó la iniciativa IMAGINATEC, que ha capacitado a cientos de personas en inteligencia artificial, ciberseguridad y habilidades blandas, mediante becas activas que están transformando vidas.

Además, TEAM reafirmó su apuesta estratégica por la inteligencia artificial, impulsando una cultura organizacional centrada en IA, con modelos recurrentes, automatización de procesos y servicios diferenciados. Se presentó el modelo XSP, una nueva propuesta que integra servicios administrados y profesionales adaptados a cada marca, fortaleciendo la oferta de valor del grupo.

Se anunciaron acciones de fortalecimiento organizacional, proyectos mejorados de integración digital y nuevos programas de aceleración de desarrollo de mercados, con una visión unificada del cliente. También se abordaron las tendencias clave para 2026, incluyendo lo relacionado a IA, la reconfiguración de la hiperconvergencia y la seguridad imperativa como eje transversal en todos los negocios.

En un tema relevante para el fortalecimiento del portafolio de Ciberseguridad de Team hacia su ecosistema se anunció la incorporación de Netskope, plataforma SSE/SASE cloud-native que ofrece ZTNA, protección de datos y defensa de amenazas en tiempo real para cualquier aplicación y usuario.

Finalmente, se reconoció el papel fundamental de las marcas aliadas, agradeciendo a los patrocinadores y fabricantes presentes por su contribución en la construcción de un ecosistema sólido y colaborativo. La convención continuará con sesiones plenarias, breakouts, paneles especializados y espacios de networking, consolidando a WITEAM25 como el evento más importante de la industria de TI en México y como un punto de encuentro estratégico para el futuro de la tecnología en la región.