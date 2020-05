Western Digital lanza torneos de videojuegos en México

Western Digital, a través Pro Play Esports, plataforma social de esports en Latinoamérica, lanzó por primera vez en México una serie de torneos dirigidos al público gamer bajo el patrocinio de la marca WD_Black, especializada en almacenamiento de videojuegos. Los torneos son completamente gratuitos y los usuarios competirán por premios de la línea WD_Black.

El objetivo de estos torneos es involucrar a todo tipo de jugadores, ya que no es necesario ser un experto para poder participar, estos torneos no buscan a los mejores jugadores, sino impulsar la cultura gamer en México. Los títulos de los juegos aún disponibles para competir son: Teamfight Tactics y League of Legends.

Los torneos de cada título se dividen en cuatro grupos, donde los ganadores de cada grupo llegarán a la final en la que se enfrentarán para ganar los premios que WD_Black tiene para los vencedores.

Pro Play Esports es la plataforma donde WD_Black lleva a cabo estos torneos, para la primer competencia con Fortnite se ocuparon más de 2,000 espacios disponibles para jugar, la final de este torneo llegó a su etapa final el pasado fin de semana.

Durante el mes de mayo la competencia será en el juego Teamfight Tactics:

Título: Teamfight Tactics

Duración: 5 Semanas

Fechas de Registro: Del 4 de mayo al 29 de mayo

Fechas de competencia: Del 9 de mayo al 7 de junio

Región: México

Premios de la Gran Final:

1er Lugar: 1 HDD WD Black Externo P10 y 1 WD Black SSD SN750 NVME

2do Lugar: 1 HDD WD Black Externo P10

3er Lugar: 1 WD Black SSD SN750 NVME

4to Lugar: Order Membership de 6 Meses

En junio, el torneo se concentra en el juego de League of Legends en formato 5v5:

Título: League of Legends 5v5

Modo: Llaves de Eliminación Directa y Finales Bo3 (Al mejor de 3)

Duración: 5 Semanas

Fechas Registros: Del 1ro al 26 de junio

Fechas de competencia: 6 de junio al 5 de julio

Región: México

Premios de la Gran Final:

1er Lugar: 1 HDD WD Black Externo P10 y 1 WD Black SSD SN750 NVME

2do Lugar: 1 HDD WD Black Externo P10

3er Lugar: 1 WD Black SSD SN750 NVME

4to Lugar: Order Membership de 6 meses

Estos torneos son sólo válidos para México, para más información sobre los torneos entra esta página.