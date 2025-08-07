WatchGuard anuncia firewalls con WiFi 7. WatchGuard Technologies anunció la nueva generación de su serie Firebox Tabletop, una línea de firewalls diseñada para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) una protección lista para el futuro. Esta nueva familia de dispositivos ofrece seguridad de última generación a través de conectividad de alta velocidad, respuesta a amenazas con IA y flexibilidad para respaldar redes en expansión.

Diseñados para las necesidades tecnológicas del mañana, estos dispositivos son ideales para empresas con operaciones en sitio, en transición hacia la nube o con entornos híbridos. Las principales mejoras de esta generación incluyen mayor rendimiento en VPN y UTM para resolver desafíos comunes como la lentitud de red, especialmente en esquemas de trabajo remoto e híbrido.

Hay innovaciones destacadas en todos el portafolio de la serie. En el tier superior, el Firebox T185 ofrece un rendimiento sobresaliente validado mediante pruebas con la metodología estándar de NetSecOPEN. En el tier de entrada, el Firebox T115-W combina conectividad Wi-Fi 7 y 4 GB de RAM —algo poco común en este rango de precio— para reducir cuellos de botella en redes de alto ancho de banda. Estas mejoras aseguran que todos los modelos de escritorio puedan ejecutar sin problemas toda la suite de servicios de seguridad de WatchGuard.

“Trabajamos estrechamente con nuestra comunidad de MSPs para desarrollar estos dispositivos de escritorio de nueva generación que responden a las necesidades reales de las organizaciones del mercado medio”, afirmó Jay Lindenauer, vicepresidente de seguridad de red en WatchGuard. “Estamos combinando el valor de nuestro producto insignia, el Firebox, con los avances continuos de nuestra plataforma, como XDR impulsado por IA, para garantizar que nuestros socios y sus clientes operen en un mundo más rápido y conectado. Es seguridad más sólida, gestión sencilla y cero sorpresas, todo en una caja roja de alto poder.”

¿Qué hace diferente a Firebox Tabletop?

Los firewalls de escritorio de WatchGuard ofrecen mucho más que velocidad y conectividad: brindan seguridad precisa y potente para proveedores de servicios administrados y PyMEs.

Rendimiento optimizado para el mundo real

Los Firebox Tabletop tienen puertos de red de alta velocidad que soportan conexiones rápidas, ideales para las aplicaciones empresariales más exigentes. Están optimizados para cifrado HTTPS y ofrecen mejor relación rendimiento/precio para empresas en crecimiento y operaciones distribuidas.

Firewall impulsado por XDR

ThreatSync de WatchGuard combina Firebox con XDR en una vista unificada y fácil de usar, ayudando a los equipos de seguridad a responder con mayor rapidez y eficacia. Gracias a su inteligencia artificial avanzada, simplifica la detección y respuesta ante amenazas, mejorando la resiliencia cibernética.

Licenciamiento transparente

WatchGuard ofrece precios claros y sin cargos ocultos. Las licencias incluyen funciones clave como antivirus de puerta de enlace, filtro de spam y retención de registros en la nube. Con menos complementos y costos a largo plazo más bajos, las PyMEs acceden a seguridad integral y sencilla en todos los modelos, desde nivel básico hasta premium.

Detección y respuesta administrada

WatchGuard Total MDR incluye telemetría de Firebox en su servicio 24/7 de detección y respuesta de amenazas, monitoreando constantemente la actividad, identificando riesgos y actuando tanto en la red como en los endpoints.

Diseño resistente y sustentable

Todos los nuevos modelos Firebox Tabletop tienen carcasas metálicas resistentes y componentes de ultra bajo consumo, ofreciendo operación silenciosa o sin ventilador. Además, la reducción en el material de empaque disminuye residuos, convirtiéndolos en los Firebox más ecológicos hasta ahora, alineados al Compromiso Climático de la empresa de alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040.

Modelos Firebox T Series disponibles

T185: El más potente de la serie. Ofrece un rendimiento 250% superior en VPN para sucursales comparado con el modelo T85. Incluye ventilador ultra silencioso y capacidad para manejar tráfico más pesado.

T145: Mayor rendimiento y puerto de red de alta velocidad de 10G, ideal para empresas que necesitan conectividad rápida y mayor capacidad de datos. Cuenta con CPU de ultra bajo consumo y opción de Wi-Fi 7.

T125: Modelo clásico y popular. Brinda mayor velocidad en UTM y transferencia de datos, ideal para pequeños negocios y tiendas. Compatible con Wi-Fi 7 y antenas externas para mejor alcance.

T115-W: Modelo inalámbrico con Wi-Fi 7, VPN básica y firewall para sitios de bajo tráfico. Ideal para profesionales independientes y microoficinas. Tiene alta durabilidad y eficiencia térmica para operar sin ventilador.

La disponibilidad general del Firebox T185 inicia en agosto, mientras que el resto de los modelos se lanzarán durante el otoño.