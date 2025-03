VIGI by TP-Link gana terreno en videovigilancia. VIGI, unidad de negocios de seguridad de TP-Link, busca cautivar al mercado mexicano con sus soluciones de videovigilancia con gestión centralizada basada en la nube. VIGI by TP-Link ha explorado las necesidades de las empresas mexicanas a lo largo de 2023 y ha detectado factores clave que lo están diferenciando de otros jugadores del mercado, no solo en la parte tecnológica sino en lo que respecta a inversiones económicas cuando se trata de unificar la gestión de la seguridad en sucursales distribuidas en diferentes puntos geográficos.

Cristian Hernández, Product Manager de VIGI by TP-Link, explica que la marca cuenta con soluciones completas, es decir, incluyen cámaras, grabadores y un sistema de gestión de video (VMS) basado en la nube que la destaca de la competencia. Además, en la parte de cámaras, la empresa ofrece dos series, EasyCam enfocada en el segmento de entrada e InSight para el sector empresarial o corporativo, ambas con analíticos embebidos que permiten identificar género, color de ropa y rasgos distintivos como largo del cabello, entre otras cosas.

“Nuestro VMS trabaja desde Amazon Web Services lo que implica varios beneficios, por ejemplo, el sistema es administrable desde cualquier lugar utilizando una laptop o un teléfono móvil, desde modificar una dirección IP o segmento de red, hasta cambiar un analítico o actualizar la contraseña. Pero lo más importante, es que el cliente que tiene varias sucursales y quiere centralizar la gestión, ya no necesita gastar más, con VIGI by TP-Link se ahorra la compra de hardware, software y licenciamiento para gestionar su infraestructura, beneficio que lo hace muy atractivo, considerando que si lo quisiera hacer con otras marcas sería sumamente costoso”, destacó Hernández.

Por otro lado, contar con un sistema de gestión basado en la nube permite que el almacenamiento del video sea un proceso más ágil y transparente, en el caso de VIGI by TP-Link es posible guardar el video desde unas semana hasta 60 días, y solo se paga el costo del servicio, eliminando nuevamente realizar inversiones innecesarias en hardware y software.

“Cuando presentamos las soluciones completas de VIGI a los clientes que tienen negocios con varias sucursales y les decimos que con nosotros no será necesario gastar en un cuarto de telecomunicaciones, servidores, VPNs, IP pública fija, mantenimiento de la infraestructura ni en varios recursos humanos dedicados a la gestión del sistema, el cierre se torna más fácil. Pero este proceso de analizar las necesidades del mercado mexicano nos llevó un año de visitas y charlas de negocio. Estamos seguros que la marca crecerá en 2025 a pasos agigantados cuando los integradores y usuarios finales comparen las ventajas de trabajar con VIGI versus otros jugadores del mercado”, explicó el PM de VIGI by TP-Link.

VIGI by TP-Link invita a todos los integradores a conocer las nuevas soluciones de videovigilancia, con la cuales podrán resolver todas la necesidades de sus clientes, incluso con opciones de paneles solares para ubicaciones donde no es posible energizar el dispositivo a través de un cable.