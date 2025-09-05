Vertiv crece monitoreo predictivo en centros de datos. Vertiv adquirió Waylay NV como parte de su inversión continua en tecnologías de monitoreo y control basadas en IA para sus sistemas de energía y refrigeración. Vertiv espera que esta inversión fortalezca su capacidad para permitir que los clientes en todo el mundo aumenten el tiempo de actividad, optimicen el uso de energía y mejoren la inteligencia operacional en su infraestructura digital crítica.

A medida que las cargas de trabajo de IA continúan impulsando un fuerte crecimiento en la demanda de centros de datos, la necesidad de infraestructura inteligente y adaptativa sigue creciendo. Los servicios digitales basados en IA para sistemas de energía y refrigeración son esenciales para soportar los entornos de computación de alto rendimiento y alta densidad que impulsan la IA generativa. La operación marca un paso estratégico hacia la infraestructura digital inteligente.

Estos servicios apoyan el monitoreo en tiempo real, el mantenimiento predictivo y la optimización dinámica del rendimiento energético y térmico. Con la integración de la tecnología avanzada de Waylay, Vertiv está posicionada para ofrecer estas capacidades avanzadas a escala, ayudando a los clientes a satisfacer las demandas evolutivas de las operaciones digitales críticas.

“Con la adición de la tecnología y el equipo enfocado en software de Waylay, Vertiv acelerará su visión de infraestructura inteligente — impulsada por datos, proactiva y optimizada para los entornos más exigentes del mundo”, dijo el CEO de Vertiv, Giordano Albertazzi. “Estamos entusiasmados con las eficiencias operativas y la resiliencia que las capacidades predictivas aumentadas de Vertiv pueden proporcionar a nuestros clientes”.

Fundada en 2014, Waylay ha desarrollado una plataforma de software de hiperautomatización impulsada por IA que permite la automatización basada en flujos de trabajo, integración de sistemas y orquestación a través de una amplia gama de activos conectados, aplicaciones empresariales y servicios en la nube.

Entre sus capacidades se encuentran análisis de datos y escenarios de orquestación que operan con una velocidad sin precedentes, reduciendo significativamente el costo de integración y despliegue de productos. El software puede analizar datos de máquinas en tiempo real, identificar tendencias operativas y proponer acciones predictivas que minimicen el tiempo de inactividad y mejoren el rendimiento del sistema.