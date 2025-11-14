Vertiv adquiere Purge Rite. Vertiv llegó a un acuerdo para adquirir Purge Rite, un proveedor de servicios de limpieza mecánica, purga y filtración para centros de datos y otras instalaciones críticas, por aproximadamente mil millones de dólares al cierre, más una posible consideración adicional de hasta 250 millones de dólares sujeta al cumplimiento de ciertos objetivos de rendimiento en 2026.

La transacción equivale a un múltiplo aproximado de 10 veces el EBITDA estimado para 2026, considerando las sinergias de costos proyectadas. El múltiplo ajustado sería menor en caso de efectuarse el pago de la contraprestación adicional condicionada al desempeño (earn-out).

Además, se prevé que la adquisición mejore los márgenes del negocio de Servicios de Vertiv, que opera por encima de los márgenes corporativos promedio. También se espera que PurgeRite mejore las capacidades de servicios de gestión térmica de Vertiv y fortalezca su posición como líder global en servicios de cadena térmica de próxima generación para sistemas de refrigeración líquida, incluidos los que soportan centros de datos de IA.

Importancia del enfriamiento líquido en la era de la IA

A medida que la computación de alto rendimiento (HPC) y las fábricas de IA del futuro generan mayores densidades de calor que demandan tecnología de enfriamiento líquido, es crucial implementar y mantener circuitos de fluidos limpios para maximizar el rendimiento de la refrigeración. Lograr esto comienza con un flujo óptimo en la puesta en marcha mediante el establecimiento de refrigerante ultralimpio, libre de aire y químicamente estable, y preservar ese equilibrio para mantener el rendimiento durante todo el ciclo de vida del sistema.

La gestión efectiva de fluidos —incluyendo la limpieza de circuitos de fluidos a alta velocidad para eliminar residuos, la purga para eliminar aire y gas, y el llenado con fluido limpio— es un servicio esencial que permite operaciones de centros de datos de alta densidad al crear las condiciones para una mayor eficiencia térmica, resiliencia operativa y tiempo de actividad del centro de datos.

PurgeRite aporta experiencia en ingeniería, tecnologías propietarias y la capacidad de escalar para satisfacer las necesidades de los desafiantes cronogramas de centros de datos, permitiendo aplicaciones complejas de refrigeración líquida en toda la cadena térmica, desde enfriadores hasta unidades de distribución de refrigerante (CDUs). Con sólidas relaciones con hiperescaladores y proveedores de colocación Tier 1, PurgeRite se ha establecido como líder de la industria en limpieza mecánica, purga y filtración para aplicaciones críticas de centros de datos.

“Esta adquisición representa una expansión estratégica de las capacidades de gestión de fluidos de Vertiv, desde el diseño hasta el mantenimiento”, afirmó Gio Albertazzi, CEO de Vertiv.

“Se espera que los servicios especializados y la excelencia en ingeniería de PurgeRite complementen nuestro portafolio existente y fortalezcan nuestra capacidad para soportar la computación de alta densidad y aplicaciones de IA donde la gestión térmica eficiente es crítica para el rendimiento y la fiabilidad. Esta transacción se alinea con nuestra prioridad de destinar capital hacia adquisiciones estratégicas que fortalezcan y expandan nuestro liderazgo en todo el ecosistema de infraestructura digital crítica”, añadió.

Tras el cierre de la transacción, los servicios de PurgeRite se unirán a las ofertas existentes de servicios de refrigeración líquida de Vertiv para ofrecer soluciones de gestión térmica de extremo a extremo, desde la instalación hasta la sala y desde la fila hasta el rack. Se anticipa que la adición de PurgeRite proporcionará beneficios significativos para los clientes, entre ellos:

Mejor rendimiento del sistema a través de una transferencia de calor y eficiencia del equipo mejoradas

Reducción del riesgo de tiempo de inactividad a través de la excelencia operativa, con planificación detallada, ejecución rápida y procesos líderes en la industria

Escala de servicio expandida que respalda operaciones globales con calidad

PurgeRite actualmente tiene su sede en Houston, Texas, con planes de expandir su red de centros de servicio en toda América del Norte.

Stifel actúa como único asesor financiero de Vertiv, y Buchanan, Ingersoll & Rooney PC proporcionó asesoría legal. Harris Williams actúa como asesor financiero de PurgeRite y DLA Piper LLP (US) proporcionó asesoría legal.

La transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluida la obtención de aprobaciones regulatorias bajo la Ley Hart-Scott-Rodino de Mejoras Antimonopolio de 1976, y se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2025.