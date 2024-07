Ventas TIC se desaceleran y disminuye optimismo

El índice de ventas TIC en junio se redujo 5.4 puntos, quedando en 62.76 unidades. Del total de las empresas encuestadas, 62.24% crecieron, de las cuales el 50.00% creció poco y 12.24% creció mucho. Dentro de las empresas que no crecieron, 21.43% no crecieron nada, 10.20% decrecieron poco y 6.12% decrecieron mucho.

Crecimiento del negocio

Crecimiento en julio

Para julio el índice de ventas esperadas presentó una disminución de 0.75 puntos, aun así, se encuentra por encima del umbral. Las empresas mantienen reservadas sus expectativas de crecimiento en ventas TIC, el 81.19% esperan crecer, aunque, 71.29% de ellas tiene la expectativa de crecer poco. En contraste 15.84% considera que no crecerá y 2.97% decrecerá poco.

Disminuye el optimismo trimestral

Junio es el cuarto mes a la baja en el optimismo trimestral, el cual registró un pequeño decremento de 0.42 puntos. Sigue aumentando el porcentaje de empresas que se sienten poco optimistas o pesimistas

Pasando de 36.78% en abril, a 47.77% en mayo y 48.51% en junio.

Índice de expectativas de negocios TIC

Factores e impacto de la IA en el negocio

Habiendo pasado un tiempo del auge de interés por la aplicación de IA en todo tipo de contextos, quisimos preguntar por los impactos de la IA y sus factores determinantes tanto para las empresas como para sus clientes, y encontramos hallazgos interesantes como el hecho de que gran número de empresas expresan que aún no han experimentado ningún tipo de impacto de la IA ya sea porque no la han aplicado, porque sus clientes no lo han solicitado o porque no cuentan con información para medir su impacto. Por otro lado, las empresas que si han experimentado impacto de la IA lo han percibido en la productividad, la atención, experiencia y aseguramiento de la calidad para el cliente, optimización de procesos y en el uso de redes sociales para promocionar productos y servicio.

Impacto de la IA en su negocio y el de sus clientes

Por otra parte, sobre los factores determinantes para el impacto de la IA nos comentaron que el costo y contar con casos de uso específicos para la aplicación de esta tecnología son los factores más importantes, como también lo es el interés y solicitud de los clientes por el uso de IA y la disponibilidad de datos de calidad que permitan realizar este tipo de proyectos. También consideran que son relevantes la aceptación de esta tecnología para su adopción e innovación dentro del negocio.

Factores que determinan el impacto

Conclusiones

Para este mes de junio encontramos una desaceleración en el índice de ventas, de las empresas que crecieron la mayoría creció poco, por otra parte, existe un decremento en las ventas esperadas para julio y la mayoría de las empresas mantienen una expectativa de crecimiento conservadora, lo que a su vez se ve reflejado en el optimismo, que continúa decreciendo.

Tania Karina Álvarez Mendoza