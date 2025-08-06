Ventas TIC se desaceleran pero mejoran las expectativas. Caen índices de ventas TIC pero se mantienen arriba del umbral. El índice de ventas TIC se redujo de 64.1 a 62.4 al cierre de julio de 2025. Esta caída se debió a que las empresas que crecieron se redujeron en 3.5 puntos porcentuales.

Asimismo, el índice de ventas TIC para agosto se redujo ligeramente de 71.9 a 71.6 pero las empresas que esperan crecer aumentaron de 81 a 83.8%

Ambos índices se ubican arriba del umbral de 50 puntos que separa un mercado en crecimiento de uno en decrecimiento.

Repunta optimismo trimestral

El índice de optimismo respecto del 3er trimestre creció 8.4 puntos porcentuales para ubicarse en 56.6 puntos, el nivel más alto de los últimos ocho meses. Al parecer la industria TIC tiene mejores expectativas para el cierre de año.

Acciones para mejora ventas en un año difícil

Para conocer las opiniones de los participantes sobre la situación actual y sus estrategias de ventas, preguntamos si las empresas están cumpliendo con sus metas para 2025 y que acciones están tomando para lograrlas.

De acuerdo con las respuestas, 52% de las empresas reportaron estar por debajo de sus metas. De las restantes, 24% las están cumpliendo y 25% las están rebasando.

Para acelerar las ventas y lograr o rebasar las metas para 2025, las empresas plantearon una gran diversidad de acciones; las primeras cuatro representan casi el 80% de las acciones mencionadas.

En primer lugar, con 24% de las menciones, se planea intensificar la promoción con clientes existentes e incrementar el número de vendedores para realizar ventas cruzadas. Las siguientes citas evidencian dichos esfuerzos:

“Organizar actividades de generación de demanda e incrementar las visitas con clientes”

“Revisión exhaustiva de nuestras bases de datos para detectar clientes inactivos y lanzándoles marketing y ofertas provocativas”

“Analizar necesidades de prospectos…mejorar la calificación de las oportunidades y ofrecer lo más crítico para el prospecto”

En segundo lugar, con 21% de las acciones, las empresas piensan desarrollar nuevos productos y servicios. Varias de estas iniciativas buscan aprovechar las innovaciones de analítica e IA:

“Apertura de nuevas líneas orientadas a Data & AI.”

“Hemos diversificado nuestro ofrecimiento orientándonos más a servicios, incluyendo algunos desarrollos”

“Enfocarnos mucho en temas como IA y Nube”

Reforzar nuestra capacidad y talento para ofrecer soluciones basadas en IA

En tercer lugar, 18% de los participantes buscan nuevos clientes rediseñando sus estrategias comerciales, incluyendo la diversificación a otros segmentos verticales. Algunos de ellos indicaron:

“Buscar nuevos segmentos de valor y de interés”

“Incorporando nuevas estrategias comerciales”

“Ventas estratégicas hacia verticales específicas”

“Localizar nuevas estrategias de ventas haciendo alianza con otros especialistas”

El cuarto grupo de acciones tiene que ver con reforzar la mercadotecnia y lanzar campañas digitales, incluyendo a través de redes sociales:

“Hemos realizado análisis de causa raíz y establecido acciones derivadas de este análisis y reforzado nuestra estrategia de marketing digital”

Realineando estrategia hacia el marketing con eventos orientados especialmente a webinar y sesiones grupales en lideres de opinión y mucha acción en LinkedIn”

“Mayor penetración en el mercado por medio de campañas de marketing y prospección”

Con estas acciones la industria TIC busca materializar el optimismo reflejado a finales de julio.

Conclusiones

En julio, los índices de ventas TIC cayeron pero aún se ubican arriba del umbral de 50 puntos. Por otro lado, el índice de optimismo registró el nivel más alto de los últimos ocho meses.

En lo que va del año, más de la mitad de las empresas TIC no han cumplido con sus metas de ventas. Para materializar su optimismo y cumplir con sus metas, las empresas están redoblando sus esfuerzos para generar ingresos, atendiendo mejor a sus clientes actuales y atrayendo a nuevos con nuevos productos y servicios, diferentes estrategias comerciales y lanzando campañas de mercadotecnia, incluyendo a través de redes sociales.

Ricardo Zermeño González