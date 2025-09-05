Veeam lanza protección de datos sin dependencia del hardware. El nuevo Veeam Software Appliance permite a los equipos de TI lograr una protección instantánea con el primer appliance de software totalmente preconfigurado y administrado por Veeam. Ofrece un despliegue simplificado a nivel empresarial, eficiencia operativa, ciber resiliencia robusta y cobertura flexible para cargas de trabajo en cualquier lugar, desde el edge hasta Azure, con la libertad de elegir el hardware que prefieran.

Veeam anunció su nuevo Software Appliance, su primer software appliance completamente reconstruido y reforzado. Esta solución permite a los clientes acelerar sus estrategias de resiliencia de datos al simplificar la implementación de la protección, manteniendo al mismo tiempo la tecnología líder de la industria de Veeam, con la simplicidad y seguridad de un appliance totalmente gestionado y listo para usar.

Por primera vez, los clientes de Veeam podrán aprovechar un software appliance totalmente preconfigurado, reforzado y administrado por Veeam para lograr protección rápida de sus datos, sin las fricciones del montaje manual de software, el mantenimiento del sistema operativo o las licencias de Windows.

Entregado como un medio de arranque (ISO) o como un appliance virtual empaquetado, el Veeam Software Appliance se basa en un sistema Linux reforzado, administrado por Veeam, con un “Just Enough OS” (JeOS), optimizado bajo las mejores prácticas de seguridad y mantenido automáticamente. Esto elimina problemas de parches y configuraciones, y al mismo tiempo brinda a los clientes libertad para elegir la infraestructura que prefieran.

Su diseño independiente del hardware asegura un rendimiento óptimo en equipos estándar de la industria o en máquinas virtuales, maximizando la flexibilidad y evitando ataduras a un hardware específico.

“Nuestro Veeam Software Appliance ofrece protección de datos rápida, segura y preconfigurada para cualquier organización”, dijo Anand Eswaran, CEO de Veeam. “Ya sea que estén implementando una nueva estrategia de resiliencia de datos o expandiendo la protección a nuevas ubicaciones, nuestra solución reforzada basada en Linux brinda protección instantánea y reduce los dolores de cabeza de la gestión continua, sin comprometer seguridad ni flexibilidad. A diferencia de las alternativas rígidas que requieren experiencia técnica profunda, el nuevo Veeam Software Appliance funciona desde el primer momento, permitiendo a los equipos proteger lo que más importa –sus datos– con confianza, fiabilidad y agilidad.”

Fácil de implementar. Seguro desde el primer día. Administrable desde cualquier lugar.

De fácil implementación y segura desde el día 1, Veeam Software Appliance es una solución 100% software que otorga a las organizaciones la flexibilidad de ejecutarse en infraestructuras virtuales, físicas o en la nube. Con inmutabilidad integrada, controles de acceso Zero Trust y parches automáticos, brinda una ciber resiliencia robusta desde su despliegue.

Diseñada para reducir la carga administrativa, simplificar el cumplimiento normativo y eliminar silos operativos, resulta ideal para nuevas implementaciones, sitios perimetrales y equipos que requieren una solución de respaldo rápida y segura sin complicaciones de infraestructura. De manera única en la industria, Appliance ofrece recuperación instantánea en Azure, lo que permite una restauración automatizada en la nube, mientras que su modelo basado únicamente en software elimina la dependencia de hardware y reduce el costo total de propiedad frente a alternativas basadas en appliances físicos.

Características principales del nuevo Veeam Software Appliance:

Primer software appliance de Veeam preconstruido y reforzado para una implementación rápida y con menor riesgo.

Diseño independiente de hardware para máxima flexibilidad, permitiendo a los clientes elegir su propia infraestructura.

Sistema operativo Linux (JeOS) administrado por Veeam como base segura.

Entrega en formato ISO arrancable y OVA para mayor versatilidad de despliegue.

Inmutabilidad integrada y controles Zero Trust para defensa contra ransomware.

Parches automáticos tanto del JeOS como del software de respaldo.

Interfaz web moderna con inicio de sesión único (SSO) vía SAML.

Con este lanzamiento, Veeam amplía su mercado objetivo, ayudando a las organizaciones a acelerar sus estrategias de resiliencia de datos y reducir el tiempo de implementación, evitando al mismo tiempo los costos y bloqueos asociados al hardware propietario. Desde hoy, Veeam Software Appliance está disponible globalmente en versión anticipada. Es ideal para usuarios pioneros y nuevos entornos, además de contar con una prueba gratuita de 30 días para nuevos clientes. Se espera soporte para las ediciones Premium y Advanced en el cuarto trimestre de 2025.