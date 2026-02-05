USB Kingston IronKey Keypad Serie 200 certificada en cifrado
USB Kingston IronKey Keypad Serie 200 certificada en cifrado. Kingston anunció que sus premiadas unidades flash USB cifradas por hardware Kingston IronKey Keypad 200 (KP200 y KP200C) han recibido la certificación NIST FIPS 140-3 Nivel 3. Esta certificación coloca a la serie KP200 a la misma altura que IronKey D500S, que ya cuenta con este prestigioso estándar de seguridad, reforzando aún más el compromiso de Kingston de ofrecer soluciones de protección de datos robustas y certificadas.
La serie Kingston IronKey KP200 son unidades de teclado independientes del sistema operativo que pueden utilizarse en Windows estándar, plataformas macOS, Linux, ChromeOS e incluso iOS y Android a través de un conector USB-A o USB-C.
Estas unidades son ideales para los usuarios que necesitan almacenamiento cifrado para proteger el software el cual se puede cargar o descargar de la maquinaria médica, científica, industrial y de otro tipo con interfaces USB. Para las empresas de infraestructura de tecnología operativa (OT), NIST recomienda una mayor seguridad de la unidad USB a través de su nueva guía Special Publication (SP) 1334.
“El proceso de certificación FIPS 140-3 Nivel 3 de NIST ha sido el esfuerzo más intenso y demandante en más de una década, pero debido a nuestro compromiso de ofrecer las mejores soluciones de productos a nuestros clientes, Kingston ahora es el primer proveedor de unidades USB encriptadas por hardware con tres modelos de unidades diferentes —D500S, KP200 y KP200C— certificadas con este estándar de seguridad de datos global.
La certificación FIPS 140-3 Nivel 3 confirma que las unidades IronKey KP200 y KP200C son excepcionales para proteger los datos en reposo y cumplir con las normas gubernamentales y militares a nivel mundial”, dijo Richard Kanadjian, gerente de negocios globales en Kingston. “A medida que la pérdida y el robo de datos continúan aumentando, estas unidades ayudan a las organizaciones a reducir los riesgos y costos relacionados con los dispositivos perdidos o robados, al tiempo que apoyan el cumplimiento de regulaciones como HIPAA, GDPR, NIS2, CCPA y otras normas regionales de protección de datos”.
La serie KP200 soporta PIN de administrador y usuario dual, lo que brinda una forma alternativa de acceder a la USB si se olvida una contraseña. Otras características avanzadas incluyen la capacidad del administrador para establecer el modo de solo lectura global hasta el restablecimiento de la unidad o el modo de solo lectura de sesión para asegurar que la unidad esté bloqueada contra posibles cambios o para evitar la escritura de malware en la unidad en sistemas o dispositivos no confiables. La serie KP200 también cuenta con la certificación IP68 contra la entrada de polvo y agua.
La serie KP200 puede personalizarse con Co-Logo, está disponible con USB Tipo A y USB Tipo C2 en capacidades de hasta 512 GB3 y ofrece 3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito. Para más información, visite kingston.com/ironkey.