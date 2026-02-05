USB Kingston IronKey Keypad Serie 200 certificada en cifrado. Kingston anunció que sus premiadas unidades flash USB cifradas por hardware Kingston IronKey Keypad 200 (KP200 y KP200C) han recibido la certificación NIST FIPS 140-3 Nivel 3. Esta certificación coloca a la serie KP200 a la misma altura que IronKey D500S, que ya cuenta con este prestigioso estándar de seguridad, reforzando aún más el compromiso de Kingston de ofrecer soluciones de protección de datos robustas y certificadas.

La serie Kingston IronKey KP200 son unidades de teclado independientes del sistema operativo que pueden utilizarse en Windows estándar, plataformas macOS, Linux, ChromeOS e incluso iOS y Android a través de un conector USB-A o USB-C.

Estas unidades son ideales para los usuarios que necesitan almacenamiento cifrado para proteger el software el cual se puede cargar o descargar de la maquinaria médica, científica, industrial y de otro tipo con interfaces USB. Para las empresas de infraestructura de tecnología operativa (OT), NIST recomienda una mayor seguridad de la unidad USB a través de su nueva guía Special Publication (SP) 1334.

“El proceso de certificación FIPS 140-3 Nivel 3 de NIST ha sido el esfuerzo más intenso y demandante en más de una década, pero debido a nuestro compromiso de ofrecer las mejores soluciones de productos a nuestros clientes, Kingston ahora es el primer proveedor de unidades USB encriptadas por hardware con tres modelos de unidades diferentes —D500S, KP200 y KP200C— certificadas con este estándar de seguridad de datos global.

La certificación FIPS 140-3 Nivel 3 confirma que las unidades IronKey KP200 y KP200C son excepcionales para proteger los datos en reposo y cumplir con las normas gubernamentales y militares a nivel mundial”, dijo Richard Kanadjian, gerente de negocios globales en Kingston. “A medida que la pérdida y el robo de datos continúan aumentando, estas unidades ayudan a las organizaciones a reducir los riesgos y costos relacionados con los dispositivos perdidos o robados, al tiempo que apoyan el cumplimiento de regulaciones como HIPAA, GDPR, NIS2, CCPA y otras normas regionales de protección de datos”.

La serie KP200 soporta PIN de administrador y usuario dual, lo que brinda una forma alternativa de acceder a la USB si se olvida una contraseña. Otras características avanzadas incluyen la capacidad del administrador para establecer el modo de solo lectura global hasta el restablecimiento de la unidad o el modo de solo lectura de sesión para asegurar que la unidad esté bloqueada contra posibles cambios o para evitar la escritura de malware en la unidad en sistemas o dispositivos no confiables. La serie KP200 también cuenta con la certificación IP68 contra la entrada de polvo y agua.

La serie KP200 puede personalizarse con Co-Logo, está disponible con USB Tipo A y USB Tipo C2 en capacidades de hasta 512 GB3 y ofrece 3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito. Para más información, visite kingston.com/ironkey.