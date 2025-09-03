Tripp Lite by Eaton presenta UPS cloud connected. Tripp Lite by Eaton anunció la llegada al mercado mexicano de su nueva línea UPS Cloud Connected Tripp Lite Series, diseñada para ofrecer protección de energía con gestión remota integrada, son soluciones administrables, escalables y flexibles para el respaldo de batería, protección contra sobretensiones y monitoreo remoto.

Esta nueva generación de sistemas UPS combina el respaldo confiable de Tripp Lite con la conectividad y control inteligente de Eaton, permitiendo a empresas y usuarios contar con visibilidad total sobre el estado de sus equipos críticos desde cualquier lugar.

Diseñados para entornos como oficinas, comercios, redes, salas de servidores y centros de datos distribuidos, estos UPS permiten reducir el tiempo de inactividad, anticipar fallas y administrar el consumo de forma eficiente, todo a través de una plataforma basada en la nube, la conexión y configuración es rápida y sencilla, permitiendo que en solo minutos el sistema esté operativo y bajo monitoreo remoto.

Entre sus características más destacadas podemos mencionar:

Monitoreo remoto 24/7 a través de la plataforma Brightlayer, accesible por navegador o app, sin necesidad de software adicional o configuraciones complejas.

Configuración en minutos mediante código QR, basta con escanear y registrar el equipo para comenzar a operarlo.

Tecnología NFC integrada, que permite copiar configuraciones desde un smartphone y replicarlas fácilmente en múltiples unidades.

Control inteligente de salidas, que permite reiniciar equipos conectados o desconectar cargas no críticas para extender la autonomía durante un corte de energía.

Software incluido sin costo adicional, sin tarifas recurrentes ni licencias, lo que representa un ahorro frente a otras marcas del mercado.

Arranque en frío (cold start) para utilizar el UPS incluso sin estar conectado a la red eléctrica.

El Panel de Control basado en la nube permite monitoreo remoto a través de un navegador o aplicación móvil.

Los contactos y el UPS pueden ser controlados a través de una PC o smartphone.

Envío de notificaciones vía correo electrónico o SMS.

Entre los modelos disponibles en México destaca el SMART1000LCDTNC, un UPS de 1000 VA / 600 W en formato torre, con pantalla LCD y 10 salidas, cinco de ellas con respaldo, este modelo está diseñado para oficinas, escritorios profesionales y entornos híbridos, y ya puede adquirirse a través de distribuidores autorizados.

“Este tipo de soluciones representan una nueva etapa para nuestros socios y clientes, al permitirles no solo proteger sus cargas críticas, sino también administrar sus sistemas de energía de forma remota, inteligente y sin complicaciones”, comentó Juan Luis Tron, Director General de Tripp Lite by Eaton México.

Los nuevos UPS Cloud Connected Tripp Lite Series ya están disponibles en México y pueden adquirirse a través de la red de distribuidores de Eaton.