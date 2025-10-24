Tripp Lite By Eaton lanza nuevo programa de lealtad. Con el compromiso de fortalecer la relación con sus socios de negocio y reconocer su preferencia, Tripp Lite by Eaton presenta su nuevo Programa de Lealtad “Tripp Lite Awards”, una iniciativa diseñada especialmente para el canal de distribución que premia la confianza y el esfuerzo de quienes impulsan día a día la marca en el mercado mexicano.

El programa “Tripp Lite Awards” tiene como objetivo recompensar las compras de los distribuidores a través de un sistema de puntos acumulables bajo la dinámica de “Comprar y Ganar”. Por cada adquisición de productos participantes, los socios podrán sumar puntos que posteriormente podrán canjear por tarjetas electrónicas de regalo de Amazon, como reconocimiento a su compromiso con la marca.

Entre los productos participantes se incluye una amplia gama de soluciones del portafolio de Tripp Lite by Eaton, tales como equipos de la línea de energía, cables y conectividad, redes y KVMs, racks y enfriamiento, soportes y soporte, que permiten a los distribuidores acceder a recompensas mientras amplían su oferta tecnológica y fortalecen su posicionamiento dentro del canal.

“En Tripp Lite by Eaton reconocemos el papel fundamental que nuestros distribuidores desempeñan en el crecimiento y éxito de la marca. Con “Tripp Lite Awards” buscamos agradecer su lealtad, motivar su participación y seguir construyendo relaciones duraderas basadas en la confianza y el valor compartido”, señaló Tripp Lite by Eaton México.

El programa tendrá vigencia del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, por lo que los distribuidores interesados podrán comenzar a acumular puntos de inmediato. Para consultar las reglas del programa u obtener más información, pueden escribir al correo electrónico: infomxventas@eaton.com o visitar el sitio TrippLite.eaton.com.

Con esta iniciativa, Tripp Lite by Eaton refuerza su compromiso con el canal de distribución, impulsando la competitividad de este y promoviendo una colaboración más cercana, orientada al crecimiento mutuo