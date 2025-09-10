Tráfico urbano bajo la lupa de la inteligencia artificial. Hikvision presenta una progresiva línea de cámaras y servidores con IA a gran escala, diseñada para enfrentar los retos reales del tráfico urbano con mayor precisión, respuesta inmediata y seguridad vial, marcando un nuevo estándar en la gestión inteligente del tránsito.

En 2023, se registraron más de 365 mil accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas de México, de acuerdo con cifras del INEGI. La necesidad de soluciones tecnológicas que ayuden a prevenir estos incidentes es cada vez más urgente.

En este contexto, Hikvision, especialista en soluciones AIoT (Internet de las Cosas con inteligencia artificial), presenta su nueva generación de cámaras para control vehicular, detección de incidentes y servidores, impulsados por modelos de IA diseñados para tráfico a gran escala. Esta innovadora línea busca aumentar la precisión en la detección, reducir las falsas alarmas y reforzar la seguridad vial.

Modelos de IA avanzados para una detección más inteligente

Los modelos de IA de tráfico a gran escala de Hikvision están basados en la plataforma Guanlan de modelos de IA a gran escala (Hik IA). Han sido desarrollados con un profundo conocimiento de la industria del tráfico y entrenados con millones de situaciones reales complejas como carreteras mojadas, zonas en construcción y condiciones climáticas extremas.

Los modelos utilizan la arquitectura Transformer, un enfoque de construcción de IA que permite analizar simultáneamente varias partes de los datos. Esto les ayuda a identificar características complejas y determinar rápidamente las relaciones entre diferentes elementos en una escena de tráfico.

El mecanismo de autoatención en estos modelos de IA les permite extraer información clave considerando el contexto general de la imagen, lo cual reduce significativamente las falsas detecciones causadas por el entorno.

Cámaras de control vehicular: 75% menos falsas alarmas

Las nuevas cámaras de control vehicular con modelos de IA a gran escala (iDS-TCV9(C)00-HI, iDS-TCV9(C)07-HIR) abordan desafíos comunes en el monitoreo de cumplimiento vehicular como la detección del uso del cinturón de seguridad y del teléfono celular por parte de los conductores.

Detección de cinturón de seguridad: El mecanismo de autoatención evalúa la postura del conductor y las partes visibles del cinturón—incluso si está parcialmente cubierto—y reduce las falsas alarmas en un 75%. La fuerte capacidad de generalización previa al entrenamiento y los mecanismos de autoatención permiten que funcionen bien en situaciones complejas, como cuando el color del cinturón coincide con la ropa o tiene una forma inusual.

Detección del uso del teléfono: Estas cámaras analizan múltiples factores como la posición de la mano, el área cercana al oído y la línea de visión del conductor. Al integrar conocimiento del sector en lugar de depender solo de la forma del teléfono, reducen en un 75% las falsas detecciones de uso del teléfono, cumpliendo con la necesidad de alta precisión.

Cámaras y servidores para incidentes: 60% menos falsas alarmas

Las cámaras de detección de incidentes de Hikvision (iDS-TCS802-HS, iDS-TCS907-HIR, iDS-TCS917-HI, iDS-TCS900-HI) y los servidores (iDS-TSS500-H/16, iDS-TSS300-H/04) aprovechan los modelos de IA a gran escala para reducir en un 60% la tasa de falsas alarmas por incidentes como objetos caídos, detección de peatones y vehículos detenidos.

Las cámaras minimizan las falsas detecciones de fondo al interpretar mejor el contexto de la imagen, su capacidad mejorada de generalización les permite detectar elementos poco frecuentes y reconocen señales específicas como chalecos reflectivos o luces de emergencia, facilitando una clasificación más precisa de eventos. Además, los servidores permiten aprovechar estas capacidades sin necesidad de renovar la infraestructura de cámaras existente.

“Estas nuevas cámaras representan un avance significativo en la eficiencia de la gestión del tráfico”, afirma Hollis Li, director de producto de tráfico inteligente en Hikvision. “Al integrar modelos de inteligencia artificial a gran escala, ofrecemos soluciones más precisas y adaptadas a contextos reales, lo que contribuye directamente a una movilidad urbana más segura, fluida y sostenible.”