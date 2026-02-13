Tendencias 2026 en infraestructura hacia data centers más inteligentes. La infraestructura tecnológica se perfila como uno de los pilares del crecimiento digital mundial en 2026, con innovaciones que están transformando no sólo cómo se construyen y operan los data centers, sino también dónde y para qué sirven. El auge de la inteligencia artificial (IA), la presión por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la diversificación geográfica de los centros de datos definen un paisaje en rápida evolución.

Un informe reciente de la firma estadounidense JLL proyecta que el mercado global de data centers crecerá alrededor de 14% anual entre 2026 y 2030, impulsado en gran medida por la explosión de cargas de IA, que ya representan cerca de una cuarta parte del cómputo global en estos recintos.

Esta demanda está llevando a los operadores a repensar no sólo la capacidad de sus instalaciones, sino también su eficiencia operativa, su forma de conectarse con la nube y sus estrategias de sostenibilidad.

Entre las tendencias tecnológicas más relevantes para 2026 se encuentran:

Eficiencia energética y sustentabilidad: La Agencia Internacional de Energía (IEA) proyecta que el consumo eléctrico global de los centros de datos podría alcanzar hasta 1,050 TWh para 2026, impulsado principalmente por el crecimiento de las cargas de trabajo de inteligencia artificial y el uso de GPUs, que son significativamente más intensivas en energía que los CPUs tradicionales. La presión por reducir el impacto ambiental está impulsando la adopción de soluciones híbridas de energía renovable, sistemas de almacenamiento y refrigeración avanzados. Tecnologías como la refrigeración líquida y métodos que reducen el consumo de agua serán cada vez más comunes para equilibrar potencia y menor huella ecológica.

Innovaciones disruptivas y exploración más allá de la Tierra: Un ejemplo es la colaboración entre KIO Data Centers y Lonestar Data Holdings, que tiene como objetivo integrar infraestructura terrestre en la región con modelos experimentales de almacenamiento de datos fuera del planeta. Más que una apuesta futurista aislada, este tipo de iniciativas reflejan cómo operadores de data centers están participando en conversaciones globales sobre resiliencia, soberanía de la información y nuevas arquitecturas de respaldo, en un contexto donde la continuidad operativa y la protección de datos críticos se vuelven estratégicas para gobiernos y empresas.

Automatización y gestión inteligente: La inteligencia artificial no sólo es una carga de trabajo, sino también una herramienta para mejorar la operación de los centros de datos. Los sistemas automatizados de monitoreo, mantenimiento predictivo y optimización energética se convertirán en estándar para operar con mayor resiliencia y menor costo.

Diversificación geográfica y hubs emergentes: Si bien los principales mercados, como Estados Unidos y Europa, siguen siendo epicentros clave, se observa un movimiento hacia mercados secundarios con disponibilidad de energía y marcos regulatorios estables, facilitando la expansión de infraestructura digital en nuevas regiones.

La industria de infraestructura tecnológica en 2026 será definida por la capacidad de adaptarse, escalar y operar de forma eficiente, con miras a satisfacer una demanda de datos que sigue creciendo de manera exponencial. En este entorno, la innovación, tanto en la Tierra como más allá de ella, será un factor decisivo para mantener la competitividad en la economía digital global.