Telcos, con rol esencial para retos de ciberseguridad. Fortinet afirma que las organizaciones enfrentan un panorama de amenazas cada vez más complejo, con ciberatacantes utilizando estrategias de reconocimiento más sofisticadas e inteligencia artificial para crear amenazas más eficaces, de acuerdo con el último Reporte Global de Amenazas 2025 elaborado por FortiGuard Labs de Fortinet.

Además, la brecha creciente de profesionales con habilidades en ciberseguridad asciende a 329.000 en Latinoamérica, de acuerdo con el último reporte de Brecha de Habilidades 2025 de Fortinet.

Si a ello sumamos los presupuestos a veces insuficientes con los que cuentan las áreas de TI, recurrir a servicios de seguridad gestionados se convierte en una opción cada vez más atractiva para las empresas en en el país.

“Esta tendencia representa una oportunidad sin precedentes para los MSSPs. Las telcos pueden ampliar su presencia en las instalaciones de sus clientes actuales y captar nuevos clientes con la promesa de satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Los socios MSSP de Fortinet reducen el riesgo y minimizan el impacto de los ciberataques al ofrecer servicios gestionados de seguridad y monitorización para proteger los datos, la infraestructura y los usuarios, independientemente de quién, dónde, cuándo y cómo se acceda a los activos de TI”, explicó Joao Horta, vicepresidente sénior de Crecimiento e Innovación en Proveedores de Servicios para Fortinet.

Fortinet ofrece una amplia cartera de herramientas de seguridad integradas y automatizadas que cubren seguridad de red con SD-WAN y SASE, seguridad en la nube, seguridad de aplicaciones, seguridad de acceso y funciones de centro de operaciones de red (NOC) y centro de operaciones de seguridad (SOC). La capacidad de unir seguridad y redes en la misma plataforma es una gran ventaja para los MSSPs, ya que les permite ofrecer una solución amplia de un solo proveedor y aumentar los ingresos promedio por usuario (ARPU).

En el evento se destacaron algunas de las ventajas que trae contratar servicios de seguridad gestionados y apoyados en las soluciones de Fortinet, incluyendo:

Mejor visibilidad: la falta de visibilidad es una de las razones por las que muchas empresas recurren a los MSSPs para protegerse de las ciberamenazas. Se encuentran en esta situación porque, con el tiempo, han respondido al crecimiento de la superficie de ataque implementando productos puntuales desconectados, lo que ha dado lugar a una arquitectura de seguridad desagregada. Esta falta de visibilidad aumenta el riesgo, ya que la organización a menudo ni siquiera sabe cuándo ha sido atacada. Estos servicios abordan este reto al proveerles de una visión centralizada de su arquitectura.

Eficiencia operacional: la falta de integración entre los diferentes elementos de seguridad y la fragmentación de la arquitectura aumentan las ineficiencias operativas. Sin integración ni automatización, muchos flujos de trabajo de seguridad deben gestionarse manualmente. Esto, sin duda, aumenta el riesgo, puede ralentizar los ciclos de DevOps, degradar la experiencia del cliente y del empleado, y aumentar los gastos administrativos y operativos. Los servicios gestionados aprovechan las economías de escala para ofrecer servicios de forma más rentable, a través de una amplia gama de servicios, optimizando al mismo tiempo el tiempo del personal y los recursos presupuestarios.

Inteligencia de amenazas y analíticas: En el panorama actual de amenazas avanzadas, las empresas necesitan acceso en tiempo real a inteligencia de amenazas robusta para contrarrestar ataques que se mueven a la velocidad de las máquinas. Muchas veces resulta difícil agregar estos datos en una arquitectura de seguridad fragmentada a tiempo para ofrecer una velocidad de respuesta adecuada. Las MSSPs, pueden solucionar esto entregando datos sobre inteligencia de amenazas para que puedan protegerse de un modo más eficiente al tiempo que continúan optimizando sus recursos.

“A medida que los clientes recurren a los MSSP para que les ayuden con desafíos de ciberseguridad, ofrecer servicios limitados, estandarizados o desconectados no es una buena manera de impulsar el negocio. Sin embargo, los MSSPs que basan una amplia gama de servicios en la plataforma Fortinet Security Fabric tienen la oportunidad de convertirse en un proveedor integral de servicios de seguridad y en un asesor de confianza para una creciente base de clientes en México”, agregó Horta.