TEAM incorpora 5G Privada de HPE Aruba a su portafolio. TEAM, Tecnología Especializada Asociada de México, anuncia la incorporación de la solución 5G Privada de HPE Aruba Networking a su portafolio tecnológico. Esta propuesta, robustecida por una alianza estratégica con Servitron, busca resolver las limitaciones de productividad, cobertura y seguridad que las redes Wi-Fi tradicionales presentan en entornos de misión crítica.

La oferta se sustenta en un ecosistema de colaboración donde cada entidad aporta una capacidad crítica para el éxito del despliegue:

HPE Aruba Networking: Provee la tecnología base y el cerebro de la red mediante el software de Core 5G de Athonet.

Servitron: Actúa como el brazo de ingeniería especializado, aportando más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones, gestión de espectro radioeléctrico concesionado en México y el despliegue de la infraestructura de acceso (RAN).

TEAM: Como Mayorista de Valor (VAD), actúa como el agregador de la solución, eliminando la fricción comercial y ﬁnanciera para los canales mediante esquemas de inversión ﬂexibles.

La solución de 5G Privada ofrece una red celular dedicada con latencia mínima, alta velocidad y capacidad para conectar miles de dispositivos simultáneamente sin degradación. Está diseñada primordialmente para casos de uso críticos como:

Manufactura y Separación de Redes: Permite el aislamiento completo de redes corporativas respecto a las operativas. Esta segmentación por zonas o funciones garantiza que el tráﬁco de robots colaborativos y mantenimiento predictivo no se vea afectado ni comprometa la seguridad de otros activos empresariales.

Conectividad en Grandes Espacios: Diseñada para cubrir áreas industriales extensas, tanto interiores como exteriores, eliminando las limitaciones de cobertura del Wi-Fi en patios, almacenes, minas y centros de distribución.

Automatización Avanzada: Soporta movilidad sin interrupciones para vehículos y robots manteniendo latencias mínimas.

“La solución 5G Privada se integra al ecosistema tecnológico de TEAM como una propuesta end-to-end que combina elementos de telecomunicaciones y TI bajo un modelo llave en mano lo que reduce las diﬁcultades de integración y llegada al mercado” mencionó Javier Rubio, CEO de Team.

TEAM ofrecerá la solución bajo esquemas ﬂexibles, como: