Team extiende el mercado de Autodesk en México. A un año de ser designado como el único mayorista autorizado de Autodesk en México, Leonel Gómez, director adjunto de Autodesk en Grupo Team, explica que el objetivo desde el principio fue claro: ofrecer a los profesionales de la industria un software que pudiera facilitar al máximo sus labores diarias y con total precisión.

“La tecnología de Autodesk abarca arquitectura, ingeniería, construcción, diseño de productos, fabricación y medios y entretenimiento, empoderando a los innovadores de todo el mundo para que resuelvan desafíos, grandes y pequeños, desde edificaciones más sustentables hasta productos más eficientes”, explica Leonel Gómez.

Tras asumir la dirección ejecutiva de la estrategia de Autodesk dentro de Team, esta nueva estructura convierte a al mayorista en el único VAD (Value Added Distributor) para la marca en el país, lo que representa una gran responsabilidad, ya que ahora deberán cumplir los objetivos establecidos con Autodesk.

De acuerdo con el director responsable de la marca en México, esto también abre una gran oportunidad de negocio en los sectores donde el software de diseño asistido por computadora tiene una fuerte presencia.

Modelos de distribución

Autodesk opera con dos modelos de distribución. Por un lado, su línea de plataforma, como AutoCAD y AutoCAD LT, se maneja bajo el esquema de “distribución abierta”, lo que permite a cualquier canal adquirir estos productos a través de Team. Por otro lado, existen “canales autorizados” que tienen acceso, tanto a estos productos de plataforma como a soluciones especializadas.

La empresa se enfoca en tres verticales clave a nivel global:

Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC)

Diseño de Producto y Manufactura (PDM)

Medios y Entretenimiento (M&E)

Ecosistema de canales y enfoque estratégico

México cuenta con 29 canales certificados, y la estrategia es captar aprovechar la demanda a través de estos socios, promoviendo tanto soluciones de plataforma como verticales. Para ello, Team definió una estructura organizacional basada en dos pilares:

Atender a los clientes actuales de Autodesk, gestionando renovaciones y promoviendo actualizaciones a soluciones verticales.

Captar nuevas oportunidades de negocio en industrias estratégicas mediante un enfoque proactivo.

“Actualmente se identifican sectores con gran potencial, como la construcción y la manufactura, impulsados por proyectos como proyectos de infraestructura importantes y desarrollos inmobiliarios y diversas iniciativas en el norte del país. Estas tendencias incrementan la demanda de soluciones tecnológicas especializadas que deben ser aprovechadas por nuestros canales de distribución.”

Estrategias complementarias y cumplimiento normativo

Team también desarrollará un enfoque consultivo, apoyado en programas de License Compliance y Software Asset Management, a fin de ayudar a los clientes a gestionar sus suscripciones de forma eficiente y regulada, maximizando los beneficios que ofrece el ecosistema Autodesk.

Cabe destacar que sólo los canales certificados pueden comercializar estas soluciones, que añaden un alto valor tanto al integrador como al cliente final.

Margen y rentabilidad para el canal

Autodesk es reconocido por ofrecer márgenes de ganancia atractivos de 2 dígitos, lo que lo convierte en un negocio rentable para toda la cadena de valor.

Hoy en día, el diseño en la industria está completamente digitalizado, y herramientas CAD permiten llevar conceptos desde un entorno virtual hasta la realidad, con mayor eficiencia, menor desperdicio de materiales y mejor sustentabilidad.

Proyecciones de mercado y visión a futuro

En el corto plazo, el objetivo de Team es capitalizar la demanda existente con los actuales socios de canal. Sin embargo, se contempla incorporar nuevos partners especializados por industria, con el objetivo de profundizar su penetración y cobertura. Existen también importantes oportunidades en el sector público, en áreas como infraestructura urbana, carreteras, transporte y planeación territorial.

Según estimaciones, en México existen alrededor de 60 mil empresas con potencial de utilizar tecnología Autodesk, aunque actualmente sólo un promedio de 10 mil organizaciones permanecen activas, lo que representa un 80% de mercado aún por atender. Por ello, el enfoque inicial está en capitalizar esta oportunidad con los canales certificados.

Team cuenta con estrategia de Customer Success y Renewal Management, enfocada en comunicar los beneficios del portafolio de Autodesk. Además, impulsa iniciativas como el BIM Task Group, un grupo enfocado en promover mejores prácticas, normativas y relaciones con entidades gubernamentales, así como acciones en el ámbito educativo, colaborando con colegios y cámaras del sector.

Liderazgo con conocimiento de causa

Leonel Gómez, ingeniero civil de formación, conoce a fondo el flujo de trabajo en diseño y construcción, lo cual le permite comprender las necesidades del mercado.

Su principal objetivo es comunicar el valor de estas soluciones a esas 60 mil empresas, con la convicción de que, si éstas se benefician, el impacto positivo se extenderá al desarrollo del país.