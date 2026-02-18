Team expande sus capacidades de seguridad con Thales. En el marco de un evento dirigido a socios de negocio e integradores, Team anunció una alianza estratégica con Thales para robustecer su portafolio de ciberseguridad, tras la adquisición de Imperva por parte del grupo tecnológico internacional.

La alianza fortalece la protección, detección y bloqueo de datos estructurados y no estructurados en México y América Latina.

Joaquín Amaya, gerente de la unidad de ciberseguridad en Team, destacó que esta integración permitirá llevar al mercado soluciones más completas y robustas, enfocadas en la protección de datos digitales, uno de los activos más críticos para las organizaciones.

“Con el portafolio que se está integrando por la parte de Thales nos pone en otro nivel como Team, al poder ofrecer soluciones más robustas dentro de nuestro portafolio. Buscamos fortalecer la protección de los datos digitales, que hoy son lo más importante para las empresas”, señaló.

Más de una década en ciberseguridad

Por su parte, Enrique Gutiérrez, especialista de seguridad de datos para Thales en América Latina, subrayó que, si bien la compañía tiene décadas de experiencia en defensa y aeroespacial, su unidad de ciberseguridad no es nueva.

“La unidad de ciberseguridad tiene más de 10 años. Lo que hemos hecho es adquirir empresas como Imperva para complementar nuestra postura y proyecto de seguridad de datos”, explicó.

La integración permite a Thales ampliar sus capacidades en protección, detección y bloqueo de amenazas, incorporando monitoreo avanzado, cifrado, tokenización y administración de llaves criptográficas.

Data Security Posture Management: visibilidad y reducción de riesgo

Uno de los anuncios centrales fue el impulso de la estrategia de Data Security Posture Management (DSPM), que ayuda a las organizaciones a descubrir dónde se encuentran sus datos, clasificar información sensible, medir el nivel de riesgo y ofrecer acciones concretas para remediarlo.

Gutiérrez detalló que el enfoque actual ya no se limita a datos estructurados —como bases en SQL Server o data warehouses—, sino que abarca también datos no estructurados almacenados en servicios como repositorios en la nube, plataformas colaborativas y aplicaciones empresariales.

“Hoy la mayoría de los datos son no estructurados. No solo se trata de descubrir si existen datos sensibles, sino de entender cómo se relacionan entre sí y qué nivel de riesgo representan”, explicó.

La propuesta integra capacidades heredadas de Imperva —como monitoreo de actividad y cumplimiento normativo— con soluciones de cifrado y gestión de llaves, permitiendo a las organizaciones mantener el control de sus claves (“hold your key”) incluso en entornos de nube como AWS o Azure.

Cifrado, monitoreo y cumplimiento regulatorio

Durante la sesión de preguntas y respuestas, uno de los temas clave fue el cumplimiento regulatorio en sectores como gobierno y salud.

Los voceros coincidieron en que el cifrado es un componente esencial para garantizar la privacidad del dato, pero no suficiente por sí solo. La combinación con monitoreo continuo de actividad —especialmente de usuarios privilegiados— permite generar reportes automatizados para auditorías internas y externas.

“La mayoría de las regulaciones coinciden en dos conceptos: privacidad del dato y visibilidad. El cifrado garantiza protección ante una fuga, pero el monitoreo permite saber quién accede, cuándo y por qué”, explicaron.

Asimismo, se destacó la importancia de gestionar certificados digitales y secretos, así como de contar con inventarios actualizados para evitar incidentes derivados de certificados expirados o mal administrados.

Oportunidades en México y foco en pymes

Team y Thales identifican amplias oportunidades en el mercado mexicano, especialmente ante el avance de la transformación digital y la migración a la nube. Sectores como finanzas, salud, retail y comercio digital figuran entre los más demandantes.

No obstante, también resaltaron el potencial en pequeñas y medianas empresas, que suelen carecer de equipos internos robustos de seguridad.

“Los canales pueden ofrecer estos servicios como valor agregado y ayudar a las pymes a proteger lo primordial sin que represente un gasto inalcanzable”, indicaron.

Llamado a la acción para integradores

La alianza contempla acompañamiento técnico y comercial para socios, incluyendo webinars, soporte especializado y trabajo conjunto en cuentas estratégicas.

“Lo que buscamos es un acompañamiento integral. Queremos que nuestros partners tengan la confianza y autonomía para salir al mercado, sabiendo que cuentan con el respaldo de Team y Thales”, concluyó Joaquín Amaya.

Con esta integración, Team fortalece su propuesta en ciberseguridad al incorporar capacidades ampliadas de protección de datos estructurados y no estructurados, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, en un contexto donde la seguridad de la información se vuelve cada vez más crítica para la operación empresarial.