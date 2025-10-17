TCS y Google Cloud integran Gemini en fuerza laboral. Tata Consultancy Services (TCS) anunció la ampliación de su asociación de larga data con Google Cloud mediante la adopción de su plataforma de inteligencia artificial de próxima generación, Gemini Enterprise.

Esta colaboración permitirá a los equipos de TCS desarrollar soluciones de IA agentica que redefinan los flujos de trabajo entre humanos e inteligencia artificial (IA). Gemini Enterprise posibilitará la creación de agentes personalizados y la integración fluida de agentes preconstruidos de Google Cloud y de terceros.

Sus capacidades de comunicación y orquestación entre agentes simplificarán los flujos operativos complejos y acelerarán la implementación de soluciones agenticas en las empresas.

Esta colaboración refuerza la iniciativa tcsAI enfocada en el desarrollo de capacidades, consolidando el compromiso de TCS con democratizar el acceso a plataformas líderes en la industria. El acceso a los modelos de Gemini permitirá a TCS idear, innovar y construir rápidamente soluciones basadas en inteligencia artificial para sus clientes.

Los agentes de IA ofrecidos por Google Cloud a través de Gemini Enterprise están totalmente integrados con la infraestructura escalable y segura de Google Cloud y sus soluciones de IA, incluyendo BigQuery, que ya impulsa algunos de los sistemas internos de TCS. Con una de las mayores fuerzas laborales certificadas en Google Cloud y una amplia experiencia en IA generativa, TCS se encuentra en una posición única para liderar la transformación de IA en las empresas. Su experiencia abarca desde consultoría y desarrollo de ingeniería hasta IA responsable, permitiendo una innovación rápida y escalable para sus clientes.

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, declaró: “La IA está redefiniendo fundamentalmente el valor que las firmas de servicios profesionales pueden ofrecer, y Gemini Enterprise brinda a TCS una plataforma integrada que unifica el conocimiento empresarial y empodera a cada empleado para multiplicar el impacto en el negocio. Juntos, ayudamos a nuestros clientes globales a integrar esta tecnología de vanguardia para acelerar la creación de soluciones diferenciadas y generar valor más rápido”.

Aarthi Subramanian, directora ejecutiva, presidenta y directora de Operaciones de TCS, agregó “En TCS vemos la IA como un catalizador que empodera a nuestra fuerza laboral y redefine cómo entregamos valor a los clientes. Hemos invertido significativamente en democratizar el acceso a la IA para nuestros colaboradores, y Gemini Enterprise representa un paso más en esa estrategia. Su adopción amplía nuestras inversiones en talento e impulsa la innovación de nuestros clientes en todos los sectores. Google Cloud ha sido un socio clave en nuestras transformaciones basadas en la nube, datos e inteligencia artificial, y esta nueva etapa fortalecerá nuestras capacidades de cara al ‘Futuro de la IA Agentica’”.

Casos destacados de colaboración entre TCS y Google Cloud:

FairPrice Group, importante minorista de Singapur implementó el concepto “Store of Tomorrow” mediante el portal Grocer Genie, optimizando operaciones con IA agéntica.

CME Group, el principal mercado de derivados del mundo aceleró en un 20% la modernización de código heredado gracias a Gemini Code Assist, mejorando la productividad y calidad de desarrollo.

Uno de los mayores bancos del Reino Unido creó una oficina de GenAI para fomentar la adopción de IA a nivel empresarial, ofreciendo una banca más personalizada, eficiente y segura.

Un líder global en transporte y logística implementó una solución basada en IA para decisiones de envío más inteligentes y seguras, abriendo nuevas fuentes de ingresos.

Una empresa aeroespacial europea automatizó la clasificación y etiquetado de documentación técnica compleja mediante una solución impulsada por IA y GenAI, asegurando el cumplimiento con regulaciones cambiantes de control de exportaciones.

TCS y Google Cloud continuarán desarrollando agentes de IA específicos por industria, aprovechando el profundo conocimiento sectorial de TCS y las capacidades multimodales de Gemini Enterprise en sectores como banca y servicios financieros, retail y bienes de consumo, manufactura, comunicaciones, medios e información. TCS también está creando soluciones sectoriales basadas en la nube e IA junto con sus clientes en los cinco Centros de Experiencia Gemini que ha establecido a nivel global.