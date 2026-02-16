Stratosphere inaugura su primer Summit en México, como un paso hacia la transformación digital en América Latina. Hace un par de semanas, la Ciudad de México fue testigo de la primera edición del Stratosphere Summit, un evento organizado por Stratosphere Technology con el objetivo de presentar las últimas innovaciones tecnológicas de su portafolio a un grupo selecto de empresas usuarias del sector educativo, financiero, manufacturero, construcción y desarrollo inmobiliario, entre otros.

La compañía reunió a CIOs y CEOs de diversas organizaciones de América Latina para mostrar cómo su ecosistema colaborativo puede impulsar la adopción de nuevas tecnologías y acelerar la transformación digital de manera segura.

Durante el evento, Miguel Ruiz, fundador y CEO de Stratosphere Technology, destacó la importancia de este encuentro para dar visibilidad a las capacidades tecnológicas que la empresa está desarrollando en la región.

“La mayor satisfacción de este evento es ver cómo los clientes se acercan a nosotros para impulsar nuevos proyectos de transformación digital, demostrando la confianza y el interés que se ha generado en nuestras soluciones”, afirmó Ruiz a medios especializados presentes.

El directivo habló sobre cómo la nube dejó de ser sinónimo de innovación para convertirse en infraestructura básica: “la verdadera diferenciación ya no está en tener más tecnología, sino en cómo se opera, se integra y pone al servicio del negocio; entonces apostamos por un modelo de nube boutique y cómputo como servicio (PCaaS), a fin de responder a una transformación digital que avanza más rápido que la capacidad interna para sostenerla”.

Bajo esta propuesta, la nube deja de ser un commodity, para transformarse en un modelo boutique donde se ofrece experiencia, atención personalizada y servicios diseñados para necesidades específicas.

“Esta nube boutique atiende ya a más de 80 mil usuarios en México y seis países; opera sobre una plataforma global, con presencia en centros de datos certificados incluido un data center en Monterrey y Querétaro, bajo estándares de colocación de clase mundial y capacidades para cumplir requisitos de sectores regulados como banca, retail y gobierno. La plataforma cuenta con certificaciones necesarias para operar cargas críticas y forma parte de una federación internacional que permite desplegar servicios en distintos países con la misma arquitectura.”

El sector TIC de nube en México y América Latina sigue creciendo a doble dígito y es quien mueve al mercado en general, según analistas como Select e IDC, impulsado por la adopción de modelos híbridos, la demanda de servicios administrados y la presión por optimizar costos operativos. Sin embargo, también se enfrentan retos como múltiples proveedores, modelos de licenciamiento poco claros y equipos internos sobrecargados.

“Y es justo ahí donde buscamos posicionarnos, pues para las organizaciones ya es imposible desarrollar todo internamente, no hay chequera que alcance, aunque la propuesta no es reemplazar a los equipos de TI, sino acompañarlos con un ecosistema que ya cuenta con metodologías, certificaciones y herramientas capaces de hacer más con menos recursos.”

Ruiz explicó que, a diferencia de las nubes hiperescala, Stratosphere se define como una nube flexible, acotada a las necesidades reales de las empresas, operada desde territorio nacional y respaldada por un ecosistema de fabricantes, ISV e integradores. Además, garantiza la soberanía de datos al operar en territorio nacional, la ausencia de cargos por transacciones y un acompañamiento técnico personalizado de un gerente de cuenta especialista técnico por cada diez clientes. Asimismo, abordó la relevancia de ofrecer alternativas de migración ante los cambios en el mercado de virtualización.

Cabe mencionar que Stratosphere cerró el último año con un crecimiento cercano al 50% y proyecta duplicar su tamaño en el corto plazo, a decir del director general, quien mantiene una planta laboral de 40 colaboradores y un ecosistema extendido de especialistas, con una estructura operativa separada entre cómputo como servicio y nube.

El Stratosphere Summit contó con la participación de socios tecnológicos como Hewlett Packard Enterprise (HPE), Veeam y Nvidia, así como desarrolladores de software y partners integradores. Estas alianzas permiten ofrecer soluciones de alto procesamiento, virtualización de aplicaciones, workstations avanzadas y servicios de ciberresiliencia que van desde respaldos hasta esquemas de recuperación ante desastres.

En el caso de Autodesk, ya existen clientes operando en México con soluciones de cómputo intensivo para industrias como diseño, arquitectura e ingeniería, que van más allá de pruebas piloto, pues ya mantienen operaciones activas que la empresa planea escalar en latinoamérica.

“En sectores específicos como la arquitectura, la ingeniería y la manufactura, la innovación está siendo impulsada por estrategias de plataforma, por lo que la estrategia está Mexico está enfocada en dos pilares: plataformas de Industria con Arquitectura Abierta, pues es necesario ofrecer ecosistemas donde la colaboración sea fluida y compatible con las soluciones preexistentes del cliente, y la IA para la vulgarización del software, donde la meta es que el usuario platique con el software, para que la IA se encarga de la parte administrativa y tediosa del proceso creativo (como generar bosquejos iniciales o simulaciones de edificios basados en parámetros), mientras el arquitecto o ingeniero se concentre en el valor creativo y la experiencia”, comentó Marie-Pierre Mercier Managing, director de Autodesk.

Stratosphere ya trabaja en planes de migración por fases, ya sea hacia su plataforma nativa o hacia otros hipervisores, con el objetivo de optimizar costos sin comprometer estabilidad. En un entorno donde las decisiones tecnológicas tienen impacto financiero directo, esta capacidad se vuelve crítica.

Los empresarios asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano las novedades del portafolio de Stratosphere y participar en diversas actividades lideradas por especialistas del sector.

Ruiz hizo un llamado a transformar el rol de los líderes de TI y del ecosistema de canal, donde su recomendación es dejar la gestión de la infraestructura en manos de especialistas y concentrarse en la innovación, escalabilidad y generación de valor.

“En este esquema, integradores e ISV juegan un papel clave, no sólo para habilitar modelos de negocio más ágiles, sino también para atender retos críticos, como ciberseguridad, continuidad operativa y experiencia del usuario final.”

Los anuncios de soluciones

Uno de los momentos más destacados del evento fue el anuncio del lanzamiento de soluciones con Inteligencia Artificial (IA) desarrolladas en colaboración con diferentes actores del mercado TIC para casos de uso concretos, y que serán liberadas en el segundo trimestre del 2026. “Por ejemplo, con Autodesk estamos desarrollando una alianza para brindar servicios de modelado 3D”, indicó Ruiz.

También hablaron de una solución de fábrica de datos para integrar y habilitar servicios de IA y facilitar casos como chatbots, análisis de documentos e inteligencia histórica. Algunas de estas soluciones ya se encuentran en pruebas con clientes y desarrolladores de software en latinoamérica y europa.

Stratosphere hizo patente su estrategia de enfocarse en cómputo como servicio, pues a decir de Ruiz, “desde el cómputo conoces al usuario, entiendes qué hace, qué le duele y cómo puedes generar valor real”.

Hoy la compañía opera miles de equipos en México bajo un modelo multimarca, con HP como su principal aliado. El servicio incluye renta de equipos, integración, seguridad, monitoreo, mantenimiento, gestión del ciclo de vida y soporte continuo. Su promesa tecnológica radica en liberar a las organizaciones de la carga operativa para que su talento se enfoque en la transformación y no en la administración del día a día.

Voceros de la empresa informaron que con base en herramientas de HPE y software especializado, Stratosphere mide SLAs técnicos y ahora la percepción real del usuario final, a fin de que el usuario tenga un experiencia satisfactoria y productiva con su equipo de cómputo.

Este enfoque cobra relevancia en un contexto donde, según Gartner, más del 70% de los proyectos de transformación digital fracasan por una mala adopción interna. La experiencia del usuario se vuelve, entonces, un indicador tan importante como la disponibilidad o el tiempo de respuesta, destacó Ruiz en su conferencia magistral.

Además de presentar las novedades de su portafolio, el Stratosphere Summit sirvió para detallar la estrategia de expansión internacional de la firma. Ruiz señaló que cuentan con varios proyectos activos en Estados Unidos y México, y que tienen la intención de generar negocios en países como Uruguay, Perú y Guatemala.

Los socios de Stratosphere Technology coincidieron en que eventos como el Stratosphere Summit son clave para fortalecer la colaboración del ecosistema y acelerar la adopción de tecnologías críticas en las organizaciones.

Carlos Ortiz, director general de Veeam México, destacó la importancia de fomentar la cultura de seguridad y ciberresiliencia para proteger los datos y asegurar la continuidad operativa.

Por su parte, Pamela González de la Garza, directora de Canales y Alianzas en Hewlett Packard Enterprise México, subrayó el momento emocionante que vive el mercado debido a los cambios vinculados a la IA.

En resumen, la primera edición del Stratosphere Summit no sólo reafirma el compromiso de la compañía por impulsar la modernización tecnológica en la región, sino que también sienta las bases para una expansión basada en el trabajo colaborativo y la innovación continua.