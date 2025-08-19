Sorprende repunte de la industria TIC en México. Analistas de Select informaron que, al cierre del primer semestre del año, el sector TIC en México superó las expectativas de crecimiento, alcanzando un aumento de 4.1% durante el segundo trimestre.

Estos resultados “afianzan su rol (las TIC) como eje de la modernización de México, donde los segmentos de centros de datos, servicios TIC y videostreaming son punta de lanza, mientras que los negocios de infraestructura de cómputo, impresión y dispositivos se encuentran retados”, afirmó Ricardo Zermeño, reconocido analista del mercado de tecnología en el país.

Así lo dio a conocer Select en la presentación a prensa especializada de su reporte trimestral Tecnología y Negocios, y las expectativas para el cierre del año. También compartieron resultados de un sondeo reciente realizado a 60 CIOs de compañías líderes en México, en el marco del Consejo de Innovación Digital, destacando que las prioridades del presupuesto van para ciberseguridad, inteligencia artificial y analítica, poniendo de relieve la demanda por proteger los sistemas y generar más valor con herramientas avanzadas de IA.

Según Erick de la Cruz Rojas, subdirector de telecomunicaciones, “en el primer semestre de 2025, el sector mantuvo un crecimiento moderado de 3.5%, impulsado por tendencias que marcan su rumbo estratégico: el internet residencial se fortalece con la expansión de fibra óptica y servicios de streaming, mientras que el segmento empresarial lidera la adopción de soluciones digitales avanzadas —nube, inteligencia artificial y ciberseguridad— como motores de inversión y diferenciación”.

Se detalló que, en este periodo, “el segmento móvil creció 3.3%, impulsado por crecimiento en prepago como pospago, aunque con retos en el ARPU; los fijos en hogares avanzaron 2.0% equilibrando la expansión y experiencia de clientes con la eficiencia operativa y, por último, los fijos empresariales son los más dinámicos, con 5.3% de crecimiento apalancado por soluciones de nube, ciberseguridad e inteligencia artificial”.

Por su parte Tania Álvarez, analista senior, comentó que los proveedores de servicios TIC experimentaron un crecimiento del 8.4%. Aunque las empresas enfrentaron desafíos debido a la incertidumbre política y regulatoria, han respondido invirtiendo en áreas clave como IA, la nube y la ciberseguridad.

Los servicios más exitosos fueron los relacionados con la nube, como Infraestructura y plataforma como servicio, y software como servicio, impulsados por la migración masiva y la adopción de IA. En cuanto al talento digital, los profesionales del sector señalaron obstáculos como la falta de apoyo para la capacitación, la desconexión entre la academia y el mercado laboral, y la dificultad para las mujeres de equilibrar su vida familiar y profesional.

Estos desafíos persisten a pesar de los esfuerzos de las empresas por ofrecer programas de capacitación, lo que indica la necesidad de seguir escuchando a los trabajadores para resolver la escasez de talento.

Arely Reyes, consultora especializada en canales, mencionó que “los canales registraron un crecimiento del 5.2%, el más alto de los últimos años, impulsado principalmente por proyectos previamente pactados.

Sin embargo, este avance pudo haber sido mayor de no ser por factores como la desconfianza en el entorno, la percepción de que predominan las renovaciones sobre los nuevos proyectos, las restricciones presupuestales del gobierno y el aumento de precios.

A pesar de ello, los mayoristas están capitalizando las oportunidades del mercado, enfocándose en soluciones de nube, ciberseguridad, inteligencia artificial, entre otras.

Para gobierno, Arely Reyes resaltó que en la primera mitad del año se tuvo una lenta ejecución del presupuesto de TIC, con apenas el 28%. Este presupuesto se utilizó sobre todo en servicios TIC y en telecomunicaciones.

Aunque aclaró que queda un importante presupuesto para lo que resta del año, la duda persiste sobre si el gobierno logrará devengarlo en su totalidad, ya que, pese a un recorte significativo que se presentó este año, la mayor parte del presupuesto sigue sin ejercerse.