Sony evoluciona línea de pantallas de gran tamaño profesionales. Sony presentará 16 pantallas profesionales BRAVIA (la serie BZ-P) mejoradas, que abarcan el modelo insignia BZ40P, opciones del modelo mejorado BZ35P y alternativas del modelo central BZ30P. Con tamaños que van desde las 43 hasta las 85 pulgadas y con la tecnología Deep Black Non-Glare, el portfolio 4K HDR se adapta a una amplia gama de usos en espacios corporativos, de educación superior, de venta minorista y de transporte.

Mediante la combinación de hardware y software, los 16 modelos totalmente rediseñados ofrecen calidad de imagen superior, excelente visibilidad, mejor rendimiento y mayor eficiencia energética

Las opciones más delgadas ofrecen imágenes nítidas y visibilidad excepcional, incluso en entornos muy luminosos. Con un diseño recientemente actualizado, mayor flexibilidad de instalación y operabilidad, sustentabilidad consciente y menor consumo de energía, la nueva línea incorpora una combinación de potentes capacidades de hardware y software.

Está previsto que las pantallas profesionales BRAVIA serie BZ-P estén disponibles en el tercer trimestre de 2026. Sony ha ampliado y mejorado su línea de pantallas profesionales de manera colectiva, incluida la nueva serie S Crystal LED, que ofrece a los usuarios finales varias opciones personalizadas para sus diversas necesidades y usos.

“Los comentarios favorables sobre nuestras pantallas profesionales BRAVIA que cuentan con la exclusiva tecnología Deep Black Non-Glare de Sony nos inspiraron a innovar aún más a fin de expandir la visión y el potencial creativos de nuestros clientes”, expresó Rich Ventura, vicepresidente de Professional Display Solutions en Sony Electronics.

“Estamos orgullosos de brindarle al sector de audio y video profesional una opción entre 16 pantallas renovadas que fortalecen nuestro portfolio general y combinan las más valiosas características inherentes a la tecnología visual integrada de Sony, incluidas prístina calidad de imagen, gran visibilidad, robustas capacidades de integración y larguísima duración, con un enfoque adicional en la incorporación de los beneficios del hardware y el software”.

Calidad de imagen y visibilidad

Todas las pantallas profesionales BRAVIA BZ40P, BZ35P y BZ30P cuentan con el impresionante procesador de imágenes XR impulsado por IA para mostrar las imágenes, el texto y los detalles con precisión, intensidad y realismo, y ofrecen un nivel de brillo de entre 400 y 700 cd/m2. Toda la línea serie BZ-P presenta la destacada tecnología Deep Black Non-Glare, que proporciona un nivel premium de reducción del reflejo del 47 % o un nivel estándar del 25 % que, en combinación con un amplio ángulo de visión, reduce el reflejo y el resplandor, y ofrece alto contraste para lograr imágenes realistas, incluso en espacios muy iluminados con luz directa.

Flexibilidad de instalación

Las pantallas serie BZ-P se rediseñaron de manera meticulosa con la instalación y la integración en mente. La nueva línea delgada y liviana cumple con la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) (modelos seleccionados) y presenta un chasis universal y biseles regulares, angostos y uniformes con un logotipo integrado, lo que permite orientar la pantalla en forma vertical o ubicarla en un panel de video sin inconvenientes. Además, como nueva característica, la serie BZ-P incluye orificios de montaje que cumplen con el estándar VESA (Video Electronics Standards Association) y permiten una instalación sencilla. Los modelos de 75 y 85 pulgadas de la línea también vienen equipados con manijas en el chasis que ayudan a su transporte.

Conveniente facilidad de uso

Las últimas pantallas de Sony se han mejorado a fin de garantizar más eficiencia y compatibilidad optimizada para usuarios profesionales. La línea usa una arquitectura SoC (System on a Chip) que elimina la necesidad de contar con un decodificador adicional para señal digital, y presenta una nueva interfaz de usuario y programa de configuración. Sony también colabora y realiza pruebas de compatibilidad con los principales proveedores de soluciones CMS de todo el mundo, lo que facilita aún más la integración de sus soluciones preferidas.

Probada confiabilidad

La línea de pantallas de Sony continúa siendo una opción durable y confiable de probado cumplimiento con las más altas exigencias. Con una calificación IP5X de resistencia al polvo (solo los modelos BZ40P y BZ35P ), la serie BZ-P satisface las demandas de uso en entornos de transporte, venta minorista e industria, así como en depósitos.

Eficiencia energética y respeto por el medio ambiente

La serie BZ-P ofrece una reducción sustancial en el consumo de energía. El nuevo sistema óptico de alta eficiencia y el control de retroiluminación con IA basado en el procesador XR de las pantallas permite reducir el consumo de energía en hasta un 31 % en comparación con la serie BZL (al comparar los modelos FW55BZ40L y FW55BZ40P).

Otra distinción importante de los modelos a la hora de proporcionar eficiencia energética a gran escala son las certificaciones EPEAT (pendiente) y Energy Star. Los nuevos modelos también aumentan el uso de SORPLAS, el material de plástico reciclado exclusivo de Sony, a un máximo del 43 % para reducir el impacto ambiental y alinearse aún más con los objetivos de sustentabilidad a largo plazo de la empresa. Además, se puede hacer un seguimiento del uso de la pantalla y administrarlo mediante el panel ECO Dashboard interno para visibilizar el impacto de utilizar ciertos ajustes y para ayudar a reducir el costo total de propiedad.