SONDA impulsa la transformación digital del retail. Desde el piso de venta hasta la última milla, integrar datos, inventarios y pagos para reducir costos es clave para mejorar la toma de decisiones y proteger la información; al mismo tiempo eleva la experiencia del comprador con procesos sin fricción y tiempos de entrega más cortos.

En un entorno donde el comercio minorista enfrenta crecientes desafíos de eficiencia, experiencia del consumidor y adaptación tecnológica, SONDA refuerza su compromiso con el sector retail y comercio. Su objetivo: ayudar a las empresas a ser más competitivas, sostenibles y centradas en el cliente, al mismo tiempo que los consumidores disfrutan de experiencias de compra más seguras, ágiles y personalizadas.

La industria Retail se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos y exigentes de la economía mexicana. La digitalización, el auge del comercio electrónico y las nuevas demandas de los consumidores requieren soluciones que integren todos los canales en un ecosistema ágil y eficiente. En este contexto, SONDA ofrece un portafolio que va desde el diseño de plataformas omnicanal, gestión avanzada de inventarios y automatización de procesos, hasta soluciones de ciberseguridad, movilidad urbana y pagos digitales.

Gracias a la implementación de tecnologías inteligentes, los retailers pueden mejorar la eficiencia de su operación, optimizar la logística y garantizar que el producto correcto llegue al consumidor en el momento adecuado. Además, la analítica avanzada permite a las empresas anticipar tendencias de consumo, reducir mermas y tomar decisiones con base en datos en tiempo real.

Del lado del consumidor, estas soluciones se traducen en experiencias de compra fluidas y seguras, ya sea en tiendas físicas o en línea. Desde un proceso de pago sin fricciones hasta la integración con plataformas de entrega y movilidad, SONDA pone a la persona en el centro, ofreciendo mayor comodidad, seguridad y transparencia.

“En SONDA creemos que la tecnología es el puente que conecta las aspiraciones de las empresas con el bienestar de las personas. Nuestro propósito es generar valor tangible para nuestros clientes y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de ciudades más inteligentes, seguras y sostenibles”, comentó Rodrigo Ampudia Urban, director de Retail de SONDA.

En un momento en que las fronteras entre lo físico y lo digital se desdibujan, el verdadero reto para el comercio no es solo adoptar tecnología, sino hacerlo de una forma que mejore la vida de las personas. SONDA entiende que la transformación digital debe traducirse en procesos de compra más ágiles y seguros, cadenas de suministro más eficientes y experiencias consistentes que generen confianza en los consumidores.

Así como en otros sectores ha logrado materializar proyectos con impacto social y económico, en retail SONDA acompaña a las empresas para que las promesas de omnicanalidad, analítica avanzada y pagos digitales se conviertan en resultados medibles: reducción de costos, mayor resiliencia y clientes más satisfechos.

De esta manera, la digitalización se consolida como motor de competitividad para los negocios y, al mismo tiempo, como un beneficio tangible para la sociedad al ofrecer servicios más accesibles, seguros y sostenibles.