SNP y SAP impulsan valor de los datos en empresas. Con el objetivo de acelerar la modernización de procesos y mostrar cómo los datos se han convertido en el motor de la innovación empresarial, SNP celebró en Santiago la edición regional de su evento insignia, el Data Experience Day Latam Edition. La jornada reunió a más de 300 líderes empresariales, socios estratégicos y referentes del ecosistema SAP, en un encuentro que combinó inspiración, visión tecnológica y casos de éxito de toda Latinoamérica.

Una apertura inspiradora

El evento comenzó con un mensaje motivacional de Fernando González, extenista chileno y una de las figuras más destacadas del deporte nacional. Con su testimonio, subrayó la disciplina, resiliencia y estrategia como claves para enfrentar grandes desafíos, valores que también se aplican al mundo empresarial y la innovación tecnológica.

Posteriormente, Marcos Blas, Managing Director de SNP, y Rodrigo Rivera, General Manager Chile de SNP, dieron la bienvenida a los asistentes. Ambos remarcaron el rol de SNP como socio clave en la digitalización de la región.

“En SNP creemos que la transformación digital solo es posible si los datos se convierten en un activo estratégico. Nuestro rol es ayudar a que los clientes aceleren ese proceso de manera segura, ágil y con resultados de negocio tangibles”, señaló Blas.

Rivera complementó: “Desde Chile, buscamos consolidar a SNP como un aliado que conecta la tecnología con la estrategia empresarial, acompañando a clientes y partners en proyectos que generan un impacto real en su competitividad”.

El futuro digital en la voz de SA

El bloque siguiente estuvo a cargo de Patricio Martínez, General Manager Chile de SAP, y Christian Garay, Regional VP, Business Transformation Management LAC. Ambos presentaron el enfoque de RISE with SAP, destacando cómo la nube, la analítica avanzada y la gestión de datos se están convirtiendo en factores esenciales para que las organizaciones enfrenten los retos de la transformación digital y mantengan su competitividad global.

Casos de éxito: minería, agroindustria, finanzas y consumo

El evento incluyó round tables con ejecutivos de compañías líderes en minería, agroindustria, servicios financieros y retail, quienes compartieron aprendizajes y mejores prácticas:

Dante Cárdenas (Minsur SA), Flavio Mendoza (Codelco), José Mengido (Molymet) y Ary Martínez (SKConverge Holding Sigdokoppers) abordaron el impacto de la inteligencia artificial y la gestión de datos en la minería.

Julio Alberto Medina (Seidor) presentó, junto a Hortifrut, los avances en la migración a SAP S/4HANA en el sector agroalimentario.

Gerardo Pérez-Cotapos (Oxiquim S.A.) y Felipe Jamett (Caja Los Andes) expusieron sobre la gestión financiera en tiempo real como pilar de la resiliencia empresarial.

Fernando Andrés Vallejos (Banco de Chile), Franco Pimentel (Cial Alimentos S.A.) y Gustavo Souza (Frávega) compartieron aprendizajes sobre eficiencia operativa y transformación digital en sus industrias.

Innovación desde SNP: el lanzamiento de Kyano

Uno de los anuncios más esperados fue la presentación de Kyano, la nueva plataforma de transformación de SNP, a cargo de Ezequiel Pardo, Head of Transformation and Data Management Products de SNP.

“Las empresas hoy necesitan acelerar la modernización de sus sistemas y al mismo tiempo mantener la continuidad operativa. Con Kyano, nuestra nueva plataforma de transformación, ayudamos a simplificar ese camino: unificamos procesos, reducimos riesgos y damos a los datos la centralidad que requieren para habilitar un negocio ágil y preparado para el futuro”, destacó Pardo.

Alianzas que potencian la nube y la IA

La visión sobre el futuro de los datos y la inteligencia artificial estuvo a cargo de Ricardo Rendón, Regional Leader for SAP Strategy and GTM en Google Cloud, y Tomás Artuso, Customer Engineer for SAP, Google. Ambos expusieron cómo la colaboración entre SAP y Google permite maximizar el valor de los datos e integrar analítica avanzada, inteligencia artificial y nube para transformar la manera en que las empresas toman decisiones estratégicas y se preparan para los desafíos del futuro.

Un ecosistema en movimiento

El Data Experience Day Latam Edition dejó en claro que la clave de la transformación digital radica en la capacidad de las organizaciones para gestionar sus datos de manera inteligente y colaborativa. Con este evento, SNP refuerza su compromiso de acompañar a empresas y socios estratégicos en la construcción de un futuro empresarial más ágil, eficiente y sostenible.

Con iniciativas como esta, SNP confirma su liderazgo en la región y su visión de que el verdadero valor de la transformación digital se logra cuando la tecnología se traduce en resultados concretos para las personas, las empresas y la sociedad.