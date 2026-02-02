Snowflake tiene nuevas soluciones energéticas para la IA Data Cloud. Snowflake anunció sus nuevas Soluciones Energéticas, que integran sus capacidades de gobernanza, soluciones desarrolladas por socios y conjuntos de datos críticos para la industria en una sola plataforma diseñada para el sector energético. Esto permitirá a empresas de energía eléctrica, gas y petróleo construir una base de datos confiable para IA, conectando de manera segura datos de sistemas de TI, TO e IoT para modernizar infraestructura, mejorar eficiencia y acelerar el avance hacia un futuro más confiable y bajo en carbono.

Las herramientas energéticas de Snowflake integran sus capacidades de gobernanza, +30 nuevas soluciones desarrolladas por socios y conjuntos de datos críticos para la industria, ayudando a empresas de energía eléctrica, gas y petróleo a unificar datos aislados en una sola plataforma segura.

Organizaciones como ExxonMobil, Expand Energy, IGS Energy, Powerex, PG&E, Siemens y Sunrun están recurriendo a Snowflake para asegurar infraestructura crítica, mejorar la resiliencia operativa y navegar mercados volátiles con información en tiempo real. Este lanzamiento también se suma a la nueva alianza de Snowflake con SAP, permitiendo a empresas energéticas combinar datos financieros y de cadena de suministro de SAP con datos operativos y de campo en Snowflake, de modo que los insights derivadosinformen directamente las operaciones de red, la planeación de activos y el desempeño comercial.

Para apoyar aún más a los clientes, Snowflake también presenta más de 30 nuevas soluciones desarrolladas por socios que funcionan de manera nativa en la IA Data Cloud.

CARTO, por ejemplo, está ofreciendo nuevas capacidades de análisis espacial nativos en la nube, construidas directamente sobre Snowflake, permitiendo a empresas energéticas realizar análisis geoespaciales y crear mapas interactivos sin mover datos entre sistemas.

Itron, proveedor global de tecnología para empresas de servicios públicos, está introduciendo una solución avanzada de Planeación de Redes Eléctricas construida sobre Snowflake para ayudar a las compañías eléctricas a gestionar la complejidad de las redes modernas. La solución incluye un análisis de flujo de energía de 8,760 horas que puede modelar el desempeño de la red hacia el futuro con niveles de granularidad muy altos, entregando resultados en horas en lugar de meses. Esto permitía a las compañías planear infraestructura con mayor precisión, evitar costos innecesarios y mejorar la confiabilidad a largo plazo.

Siemens, empresa tecnológica global, que a través de una integración de Siemens Industrial Edge y Snowflake, permite a empresas energéticas e industriales traer de manera segura datos de activos industriales y sistemas de planta para análisis avanzados e IA. Sobre esta base, Siemens está introduciendo nuevas capacidades como “Habla con tus Datos”, que permiten a los equipos interactuar con datos operativos, usando lenguaje natural para obtener información más rápida sobre desempeño, mantenimiento y problemas operativos.

Estas nuevas soluciones desarrolladas por socios, apoyan casos de uso energéticos críticos como planeación de redes, salud de activos y pronósticos operativos. Combinadas con la plataforma de fácil uso de Snowflake y su gobernanza integrada, ayudan a las empresas a unificar datos y aplicar IA en todo, desde el desempeño de activos hasta la optimización de redes, para que los equipos puedan arrancar más rápido y generar resultados en menos tiempo.

“Los datos son el panel de control para el futuro de la energía”, dijo Fred Cohagan, Director Global de Energía de Snowflake. “Ya sea para mantener la red segura, proteger activos críticos o balancear oferta y demanda en mercados volátiles, las empresas energéticas necesitan una base de datos confiable que pueda activar IA en todas partes. Snowflake está ayudando a los líderes energéticos del mundo a modernizar cómo gestionan datos y aprovechan la IA para democratizar los insights, de modo que cualquier persona, no solo científicos de datos, pueda actuar sobre inteligencia en tiempo real. Este cambio permite a las organizaciones hacer más con menos, optimizar activos existentes y ofrecer mejores resultados de sustentabilidad y para los accionistas.”

La tecnología está ayudando a desbloquear el valor de más de 100 años de datos históricos de energía. Con Snowflake Intelligence, empleados técnicos y no técnicos — desde ingenieros de campo hasta analistas — tienen acceso a un lenguaje sencillo para obtener respuestas confiables en segundos, marcando un cambio sin precedentes para democratizar datos y tomar decisiones.