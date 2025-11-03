Snowflake impulsa el poder de los datos y la IA en México. Snowflake, compañía del AI Data Cloud, anunció un nuevo capítulo en su estrategia regional con la presentación oficial de su equipo de liderazgo para América Latina durante la tercera edición de su World Tour en México, una de las tres ciudades seleccionadas para su gira global por 23 países.

La compañía presentó oficialmente a sus nuevos líderes: Bruno Barreto, vicepresidente para América Latina; Adolfo Román, Country Manager para México, y Mari Unverferth, directora de Alianzas para América, quienes encabezan la siguiente fase de expansión en la región. El Snowflake World Tour en México reunió a más de 650 asistentes, presentó 20 sesiones de contenido e incluyó la participación de 9 clientes como ponentes

Bruno Barreto, vicepresidente para América Latina; Adolfo Román, director general para México, y Mari Unverferth, directora de Alianzas para América Latina, liderarán la siguiente fase de expansión de la compañía, enfocada en acelerar el crecimiento del negocio, fortalecer el ecosistema de socios y clientes, y consolidar su papel como aliado estratégico en la transformación digital de la región.

“Snowflake está en una posición única para conectar datos, inteligencia artificial y personas a una escala sin precedentes. Y la misión en América Latina es construir un ecosistema sólido, diverso y enfocado en resultados, donde la innovación se traduzca en impacto real para las organizaciones y sus comunidades”, señaló Bruno Barreto, vicepresidente de Snowflake para América Latina.

Con más de 25 años de experiencia en liderazgo comercial y transformación empresarial, Adolfo Román refuerza la estrategia local de la compañía desde México.

“El verdadero potencial de los datos no está en la cantidad, sino en su conexión. Cuando las organizaciones dejan de operar con información fragmentada y comienzan a colaborar en ecosistemas seguros, los datos se transforman en inteligencia accionable. Esa es la diferencia entre gestionar información y convertirla en una ventaja competitiva”, destacó Adolfo Román, Country Manager de Snowflake México.

Por su parte, el objetivo de Mari Unverferth es desarrollar e impulsar un ecosistema de socios de primer nivel en Latinoamérica para ayudar a los clientes de Snowflake a abordar sus desafíos empresariales más críticos, maximizando el potencial de sus datos a través de la Nube de Datos de IA de Snowflake. Es la primera persona en ocupar un puesto de este tipo dentro de la compañía en Latinoamérica.

Snowflake World Tour México 2025: mostrando el poder de los datos y la inteligencia artificial

Durante el Snowflake World Tour México 2025, la compañía reunió a más de 650 líderes, clientes y socios de diversas industrias, y presentó los avances y casos de éxito más recientes que están redefiniendo la forma en que los datos y la inteligencia artificial se utilizan en los distintos sectores. A través de su AI Data Cloud —una plataforma unificada, confiable y fácil de usar— Snowflake permite a las organizaciones conectar datos, modelos y aplicaciones, impulsar la colaboración entre empresas y acceder a un marketplace con más de 3,000 ofertas de 750 socios globales.

Casos de referencia como Canva, que desarrolla inteligencia creativa en tiempo real; Siemens, que fortalece la colaboración con datos unificados; y AstraZeneca, que optimiza la confiabilidad de la información en el sector salud, muestran cómo la plataforma impulsa la innovación basada en datos. Además, colaboraciones como las de PayPal y Pfizer demuestran cómo el intercambio seguro de datos genera nuevas oportunidades de negocio y crecimiento.

En México, Oxxo/Femsa se posiciona como uno de los ejemplos más relevantes del impacto de Snowflake. La compañía enfrenta retos de alto volumen transaccional, más de 13 millones de operaciones diarias, y aprovecha las capacidades de la plataforma de Snowflake para optimizar precios, distribución, mezcla de productos y personalización de la experiencia del cliente.

Con esta tercera edición del World Tour en el país, la empresa reafirma su compromiso de acompañar a las organizaciones mexicanas en su evolución digital, simplificando el acceso a la inteligencia artificial y la analítica avanzada de manera segura y escalable. Al conectar personas, empresas y ecosistemas, Snowflake no solo impulsa la toma de decisiones basada en datos confiables, sino que también fomenta la innovación, la colaboración y la creación de valor sostenible en toda la región.