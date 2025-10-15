Silimex suma a Exel del Norte como mayorista. Silimex, Ingeniería Química Aplicada, realizó una alianza estratégica que permitirá al canal del mayorista seguir sumando valor en sus integraciones con soluciones especializadas de limpieza y mantenimiento tecnológico.

La firma anuncia el acuerdo de distribución con el mayorista nacional Exel del Norte, significando un paso importante en la expansión de Silimex en México llegando así con mayor fuerza a un canal especializado y maduro como los distribuidores e integradores clientes de Exel en las 17 sucursales estratégicas dentro del país.

El acuerdo fue logrado desde el pasado mes de agosto, y al momento ya se cuenta con disponibilidad inmediata de los productos Silimex, comenzando con la reconocida Línea Azul para tecnología, cómputo y electrónica e incorporando escalonadamente la nueva Línea Gamer especializada para equipos de cómputo gamers, consolas y periféricos y otros productos acordes a la demanda.

Sinergia que agrega valor

Exel del Norte como uno de los mayoristas insignia en México es reconocido además por su especialización en el mundo de impresión, artículos de oficina y papelería, que, en conjunto a las soluciones ofertadas de cómputo, punto de venta y seguridad física, crea con Silimex un ecosistema de alto valor para el canal distribuidor e integrador en soluciones dirigidas a limpieza y mantenimiento especializado.

Exel del Norte y Silimex como empresas 100% mexicanas apuntalan de esta manera su compromiso con México, la calidad de los productos nacionales y el crecimiento del canal de distribución.

Como parte del lanzamiento de la línea Silimex, la marca y el mayorista esteramos realizando promociones de introducción, capacitaciones y apoyos especiales a los distribuidores.