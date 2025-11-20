ShelterZoom anuncia alianza con Compucenter. ShelterZoom, firma de ciberseguridad, propiedad digital de contenido, tokenización de documentos y resiliencia operativa en sistemas de salud EHR, anunció una alianza estratégica con Compucenter de México para llevar su solución de seguridad para archivos adjuntos, Document GPS, a organizaciones de toda América Latina.

La alianza combina la tecnología de protección documental basada en blockchain de ShelterZoom con la sólida red de distribución de Compucenter de México, acelerando la adopción regional de un modelo moderno de control de datos en un entorno marcado por crecientes riesgos cibernéticos.

“En Compucenter de México estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a proteger su información y evitar las consecuencias costosas derivadas de la pérdida de datos o el compromiso del correo electrónico”, señaló Jorge Aguirre, presidente y director general de Compucenter de México. “Document GPS ofrece un nivel de protección superior que va más allá del cifrado tradicional y los firewalls. Esperamos introducir esta tecnología innovadora a nuestros clientes y fortalecer la ciberseguridad en toda la región”.

LATAM enfrenta un aumento acelerado en riesgos de datos

Los ciberataques en América Latina continúan en aumento. Las empresas de la región experimentan actualmente casi 40% más ataques por semana que el promedio global, mientras que el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC) se consolida como un problema multimillonario en expansión. Ante este panorama, las organizaciones buscan mayor control sobre los archivos que comparten diariamente para proteger sus datos y su reputación.

Eliminando los riesgos del intercambio tradicional de archivos

Con Document GPS, las organizaciones mantienen la propiedad continua y el monitoreo total sobre sus archivos incluso después de haberlos compartido. La plataforma transforma los archivos adjuntos tradicionales en tokens seguros, evitando que la información sensible sea descargada, reenviada, impresa o copiada sin autorización. Además, cada interacción queda registrada en tiempo real, proporcionando trazabilidad inmediata y reduciendo la exposición a filtraciones o usos indebidos.

Un mayor nivel de protección en toda LATAM

Esta alianza amplía la presencia internacional de ShelterZoom y fortalece su ecosistema global de socios de canal.

“Aliarnos con Compucenter de México refleja nuestra estrategia de llevar la modernización de la gobernanza documental a organizaciones comprometidas con la seguridad en todo el mundo”, comentó Jack Jackson, vicepresidente senior de ventas y marketing global en ShelterZoom. “Document GPS brinda a las organizaciones verdadera propiedad de sus datos, protegiendo los archivos contra cibercrimen, amenazas internas, extracción por IA y otros riesgos que las herramientas tradicionales simplemente no pueden prevenir”.

Las organizaciones que adoptan Document GPS reducen su exposición a fugas de información, fortalecen su postura de ciberseguridad, mejoran el cumplimiento normativo y aumentan la confianza de clientes y socios que dependen de comunicaciones confidenciales.

Compucenter de México comenzará de inmediato a ofrecer Document GPS a sus clientes y socios de canal en toda la región.