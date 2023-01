Seguridad, prioridad para la industria transportista

De acuerdo a información del 2020 Global Automotive Cybersecurity Report de Upstream Security, las amenazas en ciberataques a vehículos con capacidad de conexión remota aumentan en al menos 7 veces año con año. Paralelamente, según datos del Threat Landscape Report de Bitdefender, el aumento de riesgos de incidentes con ransomware en la industria transportista incrementa en 715% cada año.

“La industria transportista históricamente se ha enfocado en la seguridad de sus unidades en el camino. Tema que no es menor y que por supuesto debe ser atendido. Sin embargo, es fundamental que también se lleven a cabo esfuerzos de reforzamiento de seguridad en cuestiones de personas involucradas en el negocio, tanto clientes como conductores, para tener certeza de quienes tienen acceso a la operación diaria. Para ello, es importante que se realicen procesos de KYC (know your customer) y KYB (know your business)”, explica Ricardo Robledo, Director General y fundador de Tu Identidad, plataforma especializada en validación de identidad de empresas y usuarios.

Los procesos KYC y KYB permiten establecer altos estándares de seguridad para cualquier industria. Particularmente, en la medida que se da una validación integral, que involucre todas las aristas del negocio: clientes, proveedores, socios, aliados e incluso empleados. Esto reduce la vulnerabilidad de la compañía y te permite sentar las bases de un terreno más seguro para hacer negocios.

Validación de identidad especializada

“Cuando se habla de logística y transporte se debe tomar en consideración que se trata siempre de un tipo de servicio delicado: requiere confianza sobre lo que se mueve, quién lo hace y qué tanta responsabilidad se toma de frente a una comisión. En la medida que se han automatizado las transacciones de la industria los procesos de KYC y KYB permiten que se validen usuarios y conductores de manera dinámica, con certeza y en tiempo real”, agrega el fundador de Tu Identidad.

Ese tipo de autenticación y validación aplica lo mismo para empresas que para personas. De hecho, la tecnología actual permite que se realicen procesos KYC o KYB a través de distintos mecanismos, por ejemplo:

Revisión de identificación oficial y cruce de registros públicos.

Comprobante de domicilio validado con geolocalización.

Reconocimiento facial (con tecnología que asegure que hay una persona del otro lado de la transacción, con una prueba de vida).

Biometría dactilar a partir de un registro previo.

Consulta de antecedentes en listas negras.

“No hay un proceso único que sea la solución, pero la implementación de estos mecanismos hacen más segura a la industria poco a poco. En un mundo que tiende hacia la automatización de todo en línea, los procesos de KYC y KYB ofrecen certidumbre y esa seguridad, a la postre, se vuelve un trampolín ideal para que un sector comercial crezca en su conjunto”, concluye Robledo.