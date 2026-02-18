Sector TIC y gobierno de México impulsan capacitación masiva en IA. Con 10 mil estudiantes y la colaboración de empresas tecnológicas, el gobierno de México, en alianza con la AMITI, ATDT, Infotec y el TecNM, inició la capacitación masiva en especialidades tecnológicas y habilidades blandas que busca cerrar la brecha digital y formar a 25 mil especialistas para finales de 2026, alineándose con las metas del Plan México.

Como resultado de un esfuerzo colaborativo entre el gobierno de México y la AMITI (Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información), el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial busca fortalecer el mercado laboral del país, al dotar de las competencias laborales tanto técnicas como habilidades socioemocionales a 25 mil jóvenes de todo el país.

Para ello se firmó una alianza estratégica entre la AMITI, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Esta iniciativa destaca por la unión de empresas tecnológicas globales que suman fuerzas para proveer cursos y certificaciones oficiales, asegurando que las y los jóvenes mexicanos adquieran las competencias que el mercado laboral demanda, explicó la directora general de AMITI, Sofía Pérez Gasque Muslera.

“Se tomaron en cuenta diferentes competencias que son necesarias para que la industria pueda emplear jóvenes… de las escuelas públicas en México… se están capacitando (sobre) la inteligencia artificial, diferentes modalidades, análisis de datos, ciberseguridad, cómputo en la nube y Java; estas son las especialidades que hoy estamos requiriendo en el sector de tecnologías de información.”

Al respecto, el director ejecutivo de Infotec, Raúl Soto García señaló que se busca tener capacidades propias en temas tecnológicos y “cuando las personas logren terminar esta formación, se integren de una manera fácil o adecuada a la industria de TI (Tecnologías de la Información); una industria muy demandante en este tipo de perfiles”.

A decir de voceros de estas organizaciones, la apuesta al éxito de este modelo radica en la colaboración de empresas líderes que ofrecen especialización técnica en diversas áreas críticas, como IA y Machine Learning (Microsoft, Google, Oracle, SAP y Tata Consultancy Services), Nube y Backend/Frontend (AWS, Google Cloud, Softtek, Kyndryl y Axity), Análisis de Datos y Ciberseguridad (IBM, Meta, Accenture, Ericsson y Salesforce),

“Esta iniciativa, si bien tiene un enfoque productivo, es un enfoque de empleabilidad. A lo que está llevando es a nuevos modelos de capacitación, de formación, que esté pensada poniendo en el centro a los jóvenes”, afirmó la coordinadora de innovación y gestión de conocimiento de INFOTEC, Carmen Rodríguez Juárez.

Actualmente, la demanda de perfiles especializados en Inteligencia Artificial en México creció 148% en los últimos dos años. Al centrarse en la especialización de jóvenes, la iniciativa busca impulsar la inserción laboral al conectarlos con sectores de servicios estratégicos en la tecnología.

En este sentido, la directora de AMITI anunció que en un par de meses arrancará la primera feria de empleo presencial “en alguno de los tecnológicos y cada dos meses, mes y medio vamos a tener ferias de empleo, no solamente en Ciudad de México, sino en otros estados”.

El director de Select, Ricardo Zermeño González, enfatizó que este programa surge en un momento coyuntural para el país, donde es importante la formación de talento para la competitividad nacional. “Desde 2012 existe un excedente de talento digital. Creemos que para 2030, el excedente alcanzará 450 mil trabajadores digitales; sin duda hay una oportunidad para empatar los perfiles de talento digital.”

El objetivo central de esta iniciativa es certificar a 25 mil personas para diciembre de 2026, garantizando que el talento mexicano se integre con éxito en las cadenas de valor que impulsan el crecimiento económico, e innovar en la formación de talento especializado de manera gratuita.

Cabe mencionar que el modelo es gratuito e híbrido para eliminar barreras económicas, garantizando que al menos 40% de los espacios sean ocupados por mujeres para reducir la brecha de género en STEM.

El arranque se formalizó en 10 sedes estratégicas del país, incluyendo Mérida, Tijuana, Veracruz, Oaxaca y la Ciudad de México, vinculando la formación con las vocaciones regionales.