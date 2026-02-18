Sector TIC en México crece 5 veces más que el PIB. Select presentó el Reporte trimestral Tecnología y negocios con los resultados al cierre de 2025 y las perspectivas para 2026. Alejandro Vargas González comentó que “el sector TIC crece en promedio 5 veces más que la economía nacional, y mostró mayor dinamismo en el último trimestre de 2025, gracias a reactivación de presupuestos, además de la apreciación del peso frente al dólar americano, y entrega de proyectos de ERPs, ciberseguridad y migraciones a la nube.”

En 2025, economía crece 0.7% y TIC 3.7%, las menores tasas en 5 años. El mayoreo se dinamiza gracias a nube, software y PCs. Oferta educativa en IA se alinea lentamente a la demanda.

Sin embargo, también se señalaron los retos que enfrenta el sector de cara a 2026: cuestionamientos a la IA, desabasto de memorias y despidos masivos.

Select presentó el Reporte trimestral Tecnología y negocios con los resultados al cierre de 2025 y las perspectivas para 2026.

Erick de la Cruz Rojas, director en Select, comentó que en el 2025 los operadores de telecomunicaciones en México muestran un desempeño estable. El sector acumula un crecimiento de 3.5%, cifra que refleja un mercado que ya opera en una etapa de mayor madurez. Explicó que el segmento móvil sigue siendo uno de los principales soportes del sector, con un crecimiento acumulado de 3.6%, impulsado por la recuperación del prepago y la solidez del pospago. En un entorno cada vez más competitivo, el foco está puesto en generar mayor valor para el cliente.

Finalmente, señaló que los operadores están evolucionando hacia modelos más eficientes y orientados a mayor valor, buscando un balance entre inversión e innovación para responder con mayor agilidad a un mercado que sigue cambiando.

Arely Reyes Gaspar señaló que los canales TIC registraron un crecimiento conjunto de 5.3% al cierre de 2025, manteniendo así una tendencia ascendente sostenida desde 2023. El cierre de proyectos en grandes empresas y en el sector gobierno impulsaron este resultado. Dentro del portafolio de productos y servicios, PCs, nube y software continúan mostrando crecimientos a doble dígito. No obstante, los canales aún enfrentan diversos retos, como la incertidumbre económica en el país, problemas de cobranza y el incremento constante de precios observado durante el último año.

En el ámbito gubernamental, Arely Reyes Gaspar detalló que el presupuesto TIC del gobierno federal registró un recorte de 2%, lo que representaría el segundo año consecutivo con disminuciones. Los principales segmentos afectados fueron los servicios TIC —especialmente los relacionados con centros de datos, desarrollo de software y mantenimiento— así como el rubro de equipo y software. En contraste, Telecom y consumibles fueron los únicos segmentos que reportaron crecimiento en comparación con el presupuesto aprobado del año anterior.

Respecto al desempeño de las empresas de servicios TIC, Tania Karina Álvarez Mendoza señaló que el sector creció un 9.7% en 2025. Mientras que el cuarto trimestre mostró una un crecimiento del 8%, frente al 9.2% registrado en el mismo periodo de 2024. Este dinamismo fue impulsado por los servicios de nube (IaaS, PaaS y SaaS) y el creciente interés en la IA, que, junto con la ciberseguridad, se consolidan como soluciones más demandadas.

En cuanto al talento digital, destacó que la matrícula de educación superior ha comenzado a alinearse con áreas de especialización clave. Desde 2020, se observa un incremento en programas de inteligencia artificial, una tendencia que —mediante la colaboración entre el sector público y privado— ayudará a cerrar la brecha cualitativa de talento en la industria.

Ricardo Zermeño González, director general y fundador de Select concluyó la reunión con la presentación sobre perspectivas para 2026. Señaló que “el mercado TIC organizacional crecerá 4.1%, llegando a $547 mil millones MXN” Asimismo, subrayó “que los servicios TIC y nube, continúan siendo la punta de lanza de este mercado, ya que representan el 44% del total y contribuyen con el 92% de su crecimiento”.

Presentó también, los resultados de un reciente sondeo al Consejo de Innovación Digital donde se identificaron las cinco prioridades para 2026: Agentes IA, Ciberseguridad, Analítica, Migración de ERP a la nube y ERP tradicional. Sin embargo, el sondeo identificó “que la escasez de talento y la pobre gestión de datos limitan los beneficios de la IA a los negocios”. Estos hallazgos corroboran las tendencias expuestas durante la reunión.