Se requieren soluciones elásticas ante demanda en ciclos comerciales y empresariales: Knesys

En el pasado, las empresas requerían comprar tecnología a fin de estar preparadas para los picos más altos de consumo estacionales. Pero eso cambió: el paradigma hoy es aprovisionarse en niveles intermedios de tecnología que cumplan con los servicios requeridos y usar la nube para los picos que puedan presentarse en su ciclo comercial-empresarial. Eso es elasticidad.

Los modelos de consumo tecnológico cambiaron. Un factor determinante de esta transformación fue la nube, que generó la más grande adopción acelerada de tecnología en los últimos 10 años.

Esto se debió a dos factores importantes. Primero, el ancho de banda creciente, disponible para acceder a recursos de manera más pronta y oportuna. Y en segundo lugar, la confiabilidad; particularmente por la alta disponibilidad y los mecanismos de ciberseguridad que deben mantener la información confidencial, íntegra y disponible, asegura Alejandro Arámburu, Director Comercial de Enterprise en Grupo ABSA.

“La habilidad de manejo de la información en la nube y la posibilidad de tener esquemas redundantes para una alta disponibilidad, nos habilita en distintas formas para confiar en un concepto de elasticidad. Esta nueva habilidad tecnológica ayuda cuando el consumo tecnológico en ciertos momentos del año se hace más intenso, y por ende compromete las operaciones de la empresa y la rentabilidad si no se tiene suficiente tecnología.”

Aquí la nube permite la elasticidad en picos de consumo tecnológico, pues permite prender o apagar instancias virtuales en almacenamiento, capacidad de cómputo o algoritmos de inteligencia artificial, de forma dinámica y lo hace económicamente viable.

Este concepto de elasticidad, detalla Arámburu, se basa en un modelo básico de suscripción que ofrece facilidades; pero el proceso de cambio no fue fácil. Primero, había una falta de confianza por parte de los usuarios, preocupados porque su información quedara expuesta a personas no autorizadas. Luego estaban las restricciones legales, pues no se permitía que cierto tipo de información estuviese fuera de los países donde se originaba la información (soberanía de datos); o también existían temas de impuestos y regulaciones locales.

Ello obligaba a las organizaciones a instalar sus propios centros de datos, y por ende, encarecía el modelo. Sin embargo, hoy con la nube se suben y bajan los recursos en tiempo real, y se paga sólo por lo usado, sin necesidad de invertir un gran capital para el aprovisionamiento.

El modelo híbrido

Así, surge entonces el modelo de TI híbrido, donde se consumen recursos en ambos mundos, por lo que la nube se vuelve fundamental al convertirse en el catalizador de estas capacidades.

En este sentido, el gran beneficio de tal elasticidad para las organizaciones de todo tamaño, es generar mayor certidumbre de negocio ante las demandas crecientes, por lo que juega un rol muy relevante en el negocio.

Anteriormente, se debía actualizar la infraestructura tecnológica cada cuatro o cinco años, en lo que se conoce como el ciclo de renovación tecnológica para innovar y evitar caer en deuda o rezago tecnológico. Pero muchas empresas enfrentaban problemas de flujo y falta de financiamiento para hacer estas actualizaciones periódicas.

Ahora, con el modelo elástico de consumo en la nube, se puede mitigar este tipo de efecto tecnológico, porque ahora se consume todo como un servicio.

Aunque, advierte el responsable de la estrategia comercial del área Enterprise en Grupo ABSA, debe tomarse muy en cuenta que existe un inhibidor distinto en el consumo tecnológico como servicio, por limitaciones en funcionalidades de telemetría para las empresas que proveen activos de hardware, especialmente en el modelo local también llamado on premise.

“Para que los cambios resulten positivos en las empresas, se necesita estar muy atento a cuándo, cómo y por qué se va a pagar cuando se usa un modelo hibrido elástico. Por ello debe haber mucho foco en el pronóstico de consumo en los contratos con proveedores.”

En estos casos, se vuelve muy importante la prevención y la medición, con el objetivo de definir la elasticidad en el esquema competitivo de escenarios y ofertas que existen en el mercado.

“Los picos de uso tecnológico en las empresas no son tan fáciles de estimar. Lo importante es que se haga de una manera que no lleve a escenarios en donde se olvide poner umbrales de uso cuando se facturen tales servicios. De tal forma que se deben tener las herramientas a fin de que en el momento preciso suenen las alarmas cuando se necesiten más máquinas virtuales, más espacio de almacenamiento, más capacidad de los servicios de inteligencia artificial… para sumar o restar estos servicios”, resalta Alejandro Arámburu.

El rol de Knesys

Knesys es una empresa cuya vocación es brindar soluciones con un modelo as a service, específicamente con la orientación de servicios y tecnología de Internet de las Cosas e Industria 4.0, donde se ofrece un modelo de suscripción de consumo elástico, con esquemas contractuales de 1 a 3 o 5 años para empresas de diversas industrias.

“Nuestra oferta de valor está orientada al mercado B2B, es decir, el sector empresarial mediano y grande. Tenemos una oferta en soluciones y plataformas como servicio, que habilitan casos de uso de tecnología de información y operación asociados a Internet de las Cosas, de digitalización o transformación digital para piso de manufactura bajo el modelo Industria 4.0”, precisa el director comercial.

Su propuesta incluye elementos de hardware para recolectar y sensorizar variables de temperatura, humedad, vibración, presión, cantidad de luz, emisión de gases, etcétera. Éstos se llevan a stacks tecnológicos de grandes datos (big data), se depuran bajo una ingeniería de datos y luego se transportan hacia la nube para que se consuman en un algoritmo de inteligencia artificial –o de inferencia estadística–, machine learning o deep learning, para una toma de decisiones autónoma o asistida.

“Nuestros modelos son nativamente as a service y pueden ser tan elásticos como se requieran. Por ejemplo, se podrían monitorear decenas o centenas de centros de datos con la solución Knesys Data Center Sensors, un Gateway de Knesys+ que establece conexión directamente con la nube.”

Esta solución, explica Alejandro Arámburu, toma variables de sensores distribuidos en decenas, cientos o miles de centros de datos, y controla toda la información desde un punto central con una sola plataforma y con una sola consola; lo cual resulta muy conveniente para el cliente, pues no tendría que mantener fragmentada la perspectiva del monitoreo, al enlazar los servicios de campo de remediación de manera proactiva.”

Knesys Findable, por su parte, es una solución para la trazabilidad de activos de personas, a fin de monitorear el número de personas o activos, y vigilar su identificación en cada momento y en cada lugar. De esta forma se podría saber, por ejemplo, si se transgrede el aforo máximo de una oficina o una sala, si se está rebasando el perímetro de una geocerca virtual, o para una localización rápida y precisa.

También destaca su solución biométrica de control de acceso, denominada Knesys FaceDN, que se integra a los sistemas de automatización de edificios, donde toda la lógica de gestión de estos puntos de acceso se realiza con biométricos, como reconocimiento facial, identificación de temperatura correcta, uso de máscara o cubrebocas para el control de acceso a oficinas, naves industriales, etcétera.

De esta forma se tiene el control de acceso de decenas o cientos de personas, al hacer la recolección de datos con elementos biométricos, como una cámara de reconocimiento facial, a fin de resguardar y gestionar las variables, on premise o en la nube.

Además, puntualiza Alejandro Arámburu, hay clientes que están monitoreando desde la nube privada y pública, múltiples instalaciones sin un despliegue mayor y sin sistemas complejos de control; ya que se trata de procesos totalmente transportables, por el desarrollo de las plataformas basadas en microservicios, que dan flexibilidad para el desarrollo de nuevos servicios o funcionalidades conforme a las necesidades que se vayan presentando.

“Así, se pueden atender, por ejemplo, tiendas de conveniencia en cada esquina de todo el país, y saber si uno de sus refrigeradores se quedó abierto si una cámara de video vigilancia falló. Si hay una alerta asociada a algún elemento de sensorizado que tenga que ver con la cámara de frío, sistemas de respaldo de energía, puntos de acceso inalámbricos, etcétera. Lo mismo en hospitales que en fábricas. Para todos ellos tenemos una solución con variables de distintos tipos: apertura de puertas, medición de temperatura, derrames de líquidos o emisión de gases tóxicos.”

Por último, Grupo ABSA ofrece una solución de analítica y Ciencia de Datos en la nube para los pisos de manufactura que materializa la Industria 4.0, llamada Knesys K+|SBI.

Esta oferta funciona con base en un Gateway o una computadora de grado industrial para extracción de datos, que permite saber lo que pasa en tiempo real en el proceso de producción y la eficiencia operativa; si se están logrando los umbrales y porcentajes deseados, a fin de generar reportes en tiempo real a la gente técnica o no técnica, con base en tableros del proceso o de negocio.

“Así, por ejemplo, se sabe qué pasa si la línea de producción se detuvo, y las variables que se monitorean pueden dar pauta para correlacionarlas, y reportar a la dirección qué parte de la línea de producción falló, si son los dispositivos o los sensores, así como los cálculos de las pérdidas por minuto.”

Ante este escenario lleno de oportunidades en el mercado de IoT Industria 4.0, Grupo ABSA invita a los integradores TIC a perder el miedo al piso de producción y los casos de uso de internet de las cosas grado empresarial, a fin de comercializar todas estas innovadoras tecnologías, servicios y herramientas de gestión de Knesys K+.

Contacto:

Alejandro Arámburu

Director Comercial Knesys+

alejandro.aramburu@knesysplus.com