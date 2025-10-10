Scale Computing y Licencias OnLine impulsan infraestructura hiperconvergente. La colaboración entre Scale Computing y Licencias OnLine tiene como objetivo llevar a un mayor número de clientes regionales una solución de infraestructura moderna que integra virtualización, almacenamiento y cómputo en un único paquete.

Scott Mann, vicepresidente de compañía, destaca la relevancia estratégica que representa la región y las altas expectativas puestas en su nuevo distribuidor regional. “A través de nuestra alianza con Licencias OnLine, buscamos acelerar el crecimiento de Scale Computing en toda Latinoamérica, ampliando el acceso a soluciones como nuestra galardonada (SC//Platform)”, expresa.

SC//Platform está diseñada para abordar desafíos comunes en entornos de TI, como la complejidad de los sistemas heredados y el aumento de costos de licenciamiento. El ejecutivo enfatiza comenta también que la plataforma simplifica drásticamente la gestión y operación de la infraestructura: “Esta plataforma combina virtualización, almacenamiento y cómputo en una única solución totalmente integrada, fácil de implementar y sencilla de administrar”.

La propuesta de valor se centra en la eficiencia operativa y el retorno de inversión, ofreciendo métricas de ahorro significativas. “Ayuda a las organizaciones a reducir hasta en un 40% el Costo Total de Propiedad (TCO), disminuir en un 75% el tiempo de administración y reducir hasta en un 90% los tiempos de inactividad”, detalla Mann.

El ejecutivo señala también que las soluciones están dirigidas a una amplia gama de usuarios, desde pequeñas hasta grandes corporaciones: “Nuestras soluciones están diseñadas para organizaciones que necesitan una infraestructura de TI confiable sin la complejidad de los sistemas heredados tradicionales”.

Además, SC//Platform proporciona una infraestructura automatizada de autocorrección, resolviendo la escasez de personal especializado. “SC//Platform resuelve desafíos como la dispersión de entornos de TI, el aumento de costos de licenciamiento y la falta de personal especializado, proporcionando una plataforma automatizada y de autocorrección que es simple de implementar, operar y escalar en cualquier número de ubicaciones”, adiciona.

Estrategia y expansión regional

La elección de Licencias OnLine como socio para la distribución de sus soluciones se basa en la necesidad de construir un ecosistema sólido en una región de crecimiento clave.

Al respecto, Mann argumenta: “Latinoamérica es una región estratégica de crecimiento para Scale Computing. Nuestro objetivo es construir un sólido ecosistema de partners que pueda ofrecer soporte local, experiencia técnica y valor de negocio”.

En línea con ello, Scale Computing valora la trayectoria y capacidad de LOL: “Elegimos a Licencias OnLine por su fuerte presencia regional, sus programas de habilitación y su historial comprobado ayudando a fabricantes de tecnología innovadora a crecer a través del canal”.

Según expone, la colaboración busca un despliegue rápido y efectivo en la región: “Juntos, podemos llevar SC//Platform y todas nuestras soluciones al mercado de manera más rápida y efectiva, con el conocimiento local y soporte necesarios para garantizar el éxito de los clientes a largo plazo”, enfatiza el ejecutivo.

Mann confía en que la experiencia de LOL en la región será crucial para la modernización de la infraestructura de los clientes: “Su experiencia local y sus sólidas relaciones con canales nos permitirán ganar confianza rápidamente, escalar nuestra presencia y apoyar a los clientes en la modernización de su infraestructura”, asegura.

Compromiso con el canal

De cara los partners, SC//Platform se posiciona como una alternativa fundamental en el mercado: “SC//Platform es la alternativa líder a VMware en la industria, brindando una infraestructura resiliente, escalable y rentable. La plataforma también está preparada para las nuevas exigencias tecnológicas soportando cargas de trabajo de IA y computación en el edge, y dando lugar a la obtención de información en tiempo real”.

En términos de integración, SC/Platform asegura flexibilidad para el ecosistema de TI existente. “Está diseñada para ser abierto y flexible”, asegura Mann. “Se integra de manera sencilla con herramientas estándar de la industria en áreas como backup, seguridad, monitoreo y gestión, así como con las principales plataformas de hardware y servicios de nube pública”.

A su vez, Scale Computing reafirma su apoyo a sus socios de canal mediante un programa global de partners, que ofrece capacitación técnica, registro de oportunidades, recursos de marketing y soporte de habilitación para ayudarlos a desarrollar rápidamente su experiencia en SC//Platform y ampliar sus portafolios.

Perspectiva del distribuidor

Desde el lado del mayorista, Marcelo Tedeschi, BDM de Scale Computing, se muestra entusiasmado con esta nueva alianza. “Estamos orgullosos de anunciar el inicio de nuestra alianza con Scale Computing, una marca líder en virtualización e infraestructura hiperconvergente”, expresa.

Y destaca que esta colaboración refuerza el compromiso de Licencias OnLine con la innovación y el apoyo a sus socios. La distribución de SC//Platform permitirá a los partners ofrecer infraestructura moderna y rentable a sus clientes, contando con el respaldo de capacitación técnica y soporte preventa, lo cual impulsará la adopción y el crecimiento del negocio en cada país de Latinoamérica.

El mayorista junto con Scale computing van a estar llevando a cabo una webinar el 14 de Octubre próximo para anunciar este lanzamiento y profundizar en la propuesta de valor y en los beneficios de esta alianza. A los que deseen participar pueden registrarse aquí: https://bit.ly/3KH6ILg