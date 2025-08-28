Sandisk define un nuevo estándar de SSD para gaming. Sandisk establece un nuevo estándar en unidades SSD de alto rendimiento y anuncia la nueva WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con tecnología PCIe Gen 5.0. Se trata de una nueva generación de SSD interna que ofrece velocidades de hasta 14,900 MB/s y capacidades de hasta 4 TB, diseñada para gamers extremos, creadores de contenido y profesionales que exigen el máximo rendimiento y fiabilidad.

Esta es una tecnología diseñada para el presente y lista para el futuro de las máquinas de alto rendimiento en México, destacó Eduardo Alexandri, Director General de Sandisk para América Latina.

Con la evolución de los gráficos para videojuegos, el incremento de contenido 4K y 8K, y el avance de las aplicaciones de IA, la demanda por soluciones capaces de llevar a las PC al límite continúa aumentando. La WD_BLACK SN8100 PCIe Gen 5.0 ofrece más del 100% de eficiencia energética que las SSD de alto rendimiento Gen 4.0 de Sandisk, lo que proporciona el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia.

“El mercado mexicano ha madurado rápidamente en cuanto a su demanda de rendimiento, especialmente entre los gamers, los creadores de contenido y los profesionales que manejan cargas de trabajo intensivas. Con la WD_BLACK SN8100 NVMe SSD con tecnología PCIe Gen 5.0 ofrecemos una solución que se alinea con las tendencias globales más avanzadas y brinda la fiabilidad y eficiencia energética que siempre han caracterizado a Sandisk. Esta es una tecnología diseñada para el presente y lista para el futuro de las máquinas de alto rendimiento en México”, destacó Eduardo Alexandri, Director General de Sandisk para América Latina.

En el pasado lanzamiento global, estuvieron varios ejecutivos de otras empresas invitados quienes señalaron que “PCIe Gen 5.0 es la próxima evolución de la interfaz PCIe, que ofrece hasta el doble de capacidad de rendimiento que PCIe 4.0”, dijo Joe Macri, vicepresidente ejecutivo y CTO de Computación y Gráficos en AMD. “La WD_BLACK SN8100 NVMe SSD ha revolucionado el rendimiento del almacenamiento y la eficiencia energética, así como llevado la próxima generación de almacenamiento Flash a las PC de los gamers, creadores y profesionales” añadió.

“Las tecnologías como los procesadores Intel Core Ultra combinadas con la WD_BLACK SN8100 NVMe SSD PCIe Gen 5.0 impulsarán la innovación en PC y estaciones de trabajo, lo que acelerará los videojuegos, las producciones y los proyectos”, agregó Todd Lewellen, vicepresidente del Grupo de Ecosistema de Clientes en Intel. “Gracias a su excelente rendimiento y eficiencia, la unidad WD_BLACK SN8100 es una opción extraordinaria para quienes buscan desarrollar computadoras personales de alto rendimiento para videojuegos o uso profesional”.

Como referencia en eficiencia energética en la categoría PCIe Gen 5.0, la SSD WD_BLACK SN8100 NVMe utiliza tecnología NAND, lo que le permite ofrecer alto rendimiento con un perfil térmico optimizado y bajo consumo de energía.

Lo más destacado:

Velocidades SSD PCIe Gen 5.0×4 NVMe M.2 para rendimiento ultrarrápido en videojuegos y flujos de trabajo.

Hasta 14,900 MB/s de lectura1, 14,000 MB/s de escritura1 y más de 2,300,000 IOPS1 de rendimiento aleatorio (modelos de 2 TB a 4 TB) — el doble de mejora en rendimiento de lectura que las unidades SSD Gen 4.0 de Sandisk.

Mas del 100% de eficiencia energética que PCIe Gen 4, con potencia operativa promedio de 7 W o menos.

Hasta 2,400 TBW de resistencia4 (modelo de 4 TB), ideal para videojuegos intensos, edición de video y aplicaciones de IA.

Capacidad para manejar videojuegos, proyectos y conjuntos de datos de gran tamaño, con espacio suficiente para ampliar las aplicaciones basadas en IA y las bibliotecas de videojuegos.

La WD_BLACK SN8100 NVMe SSD en versiones de 1 TB a 4 TB2 (sin disipador térmico) ya está disponible a través de canales Sandisk oficiales en México como Amazon, Mercado Libre, Cyberpuerta, Intercompras, DD Tech y Zegucom, con un precio sugerido por el fabricante en pesos mexicanos de $3,740.00 con IVA incluido (1TB GB), $5,390.00 con IVA incluido (2TB), y $10,790.00 con IVA incluido (4TB GB).

La versión con disipador térmico opcional estará disponible en una fecha posterior y contará con un diseño de enfriamiento pasivo de bajo perfil en aluminio anodizado, sin necesidad de ventiladores ni energía adicional, y con iluminación RGB personalizable.