Robo de vehículos acelera adopción de IoT para flotas. El robo de vehículos y carga continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales para el sector transporte y logística en México, con impactos directos en la seguridad de los operadores, la continuidad de las operaciones y los costos financieros de las empresas.

Durante 2024 y 2025, este delito ha mantenido una alta incidencia en corredores logísticos estratégicos, afectando tanto al transporte de mercancías como a las flotas comerciales.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el robo de vehículos —con y sin violencia— se mantiene entre los delitos patrimoniales de mayor recurrencia a nivel nacional. Estados como Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco y Veracruz concentran una parte significativa de los eventos, particularmente en rutas que conectan centros industriales, zonas de producción y nodos logísticos clave.

En paralelo, informes y reportes del sector asegurador, así como análisis de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) correspondientes a 2024 y 2025, advierten que el robo de vehículos de carga y utilitarios representa uno de los principales factores de siniestralidad para las pólizas empresariales, con efectos directos en el incremento de primas, deducibles y costos operativos para las compañías de transporte y logística.

Desde el ámbito gremial, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) y otras organizaciones del sector han alertado sobre el aumento de robos que involucran simultáneamente vehículo y mercancía, una modalidad que impacta de forma directa la continuidad operativa y la planeación logística. Este fenómeno afecta de manera particular a los trayectos de larga distancia y a corredores con menor presencia de vigilancia permanente, donde los tiempos de respuesta ante incidentes suelen ser más prolongados.

A estos riesgos se suman desafíos estructurales como la variabilidad de la cobertura móvil en carreteras, la fragmentación de soluciones tecnológicas y la falta de interoperabilidad entre plataformas de monitoreo, factores que limitan la visibilidad en tiempo real y reducen la capacidad de reacción ante eventos de seguridad.

En este contexto, la conectividad IoT aplicada a la gestión de flotas se posiciona como un habilitador clave para avanzar hacia modelos de prevención, monitoreo continuo y gestión proactiva del riesgo. Tecnologías basadas en conectividad multioperador, administración remota de SIMs, rastreo permanente y la integración de GPS, video y sensores inteligentes permiten mejorar la resiliencia operativa y aumentar las probabilidades de recuperación de activos.

“La SIM M2M/IoT de ALAI Secure permite a las empresas de localización y gestión de flotas operar con una conectividad homogénea, segura y estable, independientemente del operador móvil o la región del país”, señala José Alberto De Lucas, Director Técnico de ALAI Secure. “En un mercado como el mexicano, con operaciones logísticas extensas y altamente distribuidas, esta continuidad en la comunicación es crítica para mantener el control operativo en tiempo real”.

Especialistas coinciden en que el fortalecimiento de la infraestructura de conectividad y la estandarización tecnológica son factores determinantes para reducir la exposición al riesgo y mejorar la eficiencia del sector transporte en México, particularmente en un entorno donde la seguridad sigue siendo una variable clave para la competitividad logística.

En un escenario de alta presión sobre el transporte de carga, la conectividad deja de ser un componente accesorio y se consolida como una herramienta estratégica para proteger activos, personas y operaciones, así como para asegurar la sostenibilidad de uno de los sectores más relevantes para la economía mexicana.