Repensando la identidad en la era de la IA. Las protecciones de identidad tradicionales nunca fueron diseñadas para la era de la inteligencia artificial. No pueden detener los ataques ultrarrápidos y altamente convincentes que la IA facilita. De hecho, casi el 60 % de las empresas identifica las credenciales comprometidas como la principal causa de brechas de seguridad.

Al conmemorar el 21° aniversario del Mes de la Concientización sobre Ciberseguridad, las organizaciones deben evolucionar de defensas estáticas hacia estrategias adaptativas que mantengan a los atacantes fuera y a los usuarios seguros.

Amenazas de identidad que hacen ¡boom!

El phishing empresarial ha cambiado Hasta hace poco, la mayoría de los mensajes de phishing contenían errores como mala ortografía, tono sospechoso o formato extraño que los delataba. Hoy, los modelos de lenguaje avanzados pueden generar mensajes impecables, incluso imitando el estilo de un CEO. El resultado: correos prácticamente idénticos a la comunicación empresarial legítima, donde las contraseñas fuertes ya no son suficientes: si un empleado es engañado para entregar sus credenciales, el atacante ya está dentro.

Algo similar ocurre con el credential stuffing. Bots potentes pueden iniciar millones de intentos de inicio de sesión por hora, rotar IPs, imitar escritura humana, superar captchas, explotar vulnerabilidades en APIs y adaptarse instantáneamente a cambios de reglas. Por su parte, el “push bombing” de MFA provoca fatiga en los usuarios: las notificaciones constantes generan frustración, y la IA intensifica los ataques mediante scripts y mensajes falsos que apuntan a cuentas de alto valor.

La IA también da lugar a identidades sintéticas, creando personas completamente falsas, con fotos, voces e historiales online que parecen legítimos. Estas cuentas burlan los controles tradicionales, y lo más preocupante es que ni siquiera requieren contraseñas robadas.

Adaptando la seguridad de identidad

Frente a estas amenazas, las organizaciones deben replantear la autenticación. La tendencia hacia sistemas sin contraseña, utilizando biometría, tokens FIDO2 o passkeys, elimina los riesgos asociados con credenciales robadas y mejora la experiencia del usuario, eliminando la necesidad de recordar contraseñas complejas y haciendo los inicios de sesión más fluidos.

El MFA adaptativo y basado en contexto se ha convertido en otra herramienta crítica. Este tipo de autenticación bloquea intentos sospechosos antes de generar notificaciones push, adapta los métodos frente a eventos de alto riesgo y detecta patrones de abuso para detener la fatiga de MFA.

Además, el monitoreo continuo permite identificar comportamientos anómalos, como inicios de sesión inusuales o transferencias sospechosas. Las soluciones avanzadas utilizan biometría de comportamiento y machine learning para verificar la autenticidad de las acciones, y pueden escalar la autenticación o bloquear sesiones automáticamente si se detectan riesgos.

Finalmente, las soluciones de verificación de identidad digital aseguran que los usuarios sean realmente quienes dicen ser. Controles biométricos, verificación avanzada de documentos, reconocimiento facial con detección de vivacidad y autenticación pasiva evitan que los ciberdelincuentes creen cuentas con deepfakes o credenciales robadas.

Hacia una protección contextualizada

El phishing potenciado por IA, el credential stuffing, la fatiga de MFA y las identidades sintéticas muestran que las contraseñas fuertes por sí solas no bastan. Se necesitan defensas basadas en contexto y comportamiento que se adapten en tiempo real, cerrando brechas antes de que los atacantes puedan explotarlas.

Eso es exactamente lo que ofrecen las soluciones IAM de Thales. Cuando los atacantes evolucionan, las defensas deben evolucionar más rápido, y en Thales estamos comprometidos a liderar esa evolución.

Sérgio Muniz, vicepresidente de Ventas de Identidad y Gestión de Accesos de Thales para América Latina.