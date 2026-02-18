Red Hat mejora su Programa de Partners. La compañía presentó una serie de novedades clave, entre ellas la evolución de su estrategia de incentivos, la ampliación de los esquemas de descuentos y registro de acuerdos, el anuncio de un nuevo módulo de nube para los Proveedores de Servicios y Nube Certificados y mejoras en el Portal de Socios.

Red Hat presenta un marco que prioriza la conversión y busca impulsar resultados sostenibles para sus partners en áreas clave.

El Programa de Partners de Red Hat continúa evolucionando para acompañar las nuevas dinámicas del mercado y fortalecer el crecimiento de su ecosistema global. Las recientes actualizaciones están orientadas a simplificar la experiencia de los socios, ofrecer mayor previsibilidad y potenciar la rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del negocio.

Con estas mejoras, Red Hat presenta un marco que prioriza la conversión y busca impulsar resultados sostenibles para sus partners en áreas clave. “Al invertir activamente en programas de partners, incentivos y herramientas digitales, podemos facilitar un crecimiento acelerado, reducir la fricción y ampliar el alcance del mercado, promoviendo así el éxito colectivo”, señaló Kevin Kennedy, vicepresidente de Éxito del Ecosistema de Socios Global y de las Américas.

Incentivos predecibles y rentables

Uno de los principales avances se centra en la estrategia de incentivos, que evoluciona de un modelo basado en reembolsos hacia recompensas más predecibles y alineadas con la inversión de los socios. Los nuevos incentivos reconocen actividades relevantes en distintas etapas del ciclo de vida del cliente, incluyendo iniciativas de preventa como talleres y evaluaciones, y funcionan de manera independiente de los tradicionales Fondos de Desarrollo de Mercado (FDM), reduciendo la necesidad de inversión inicial por parte de los partners.

Asimismo, Red Hat amplió los esquemas de descuentos y registro de acuerdos para abarcar otras vías de venta indirectas, como oportunidades de OEM y de nube. Esta medida incrementa la elegibilidad de los socios para acceder a incentivos y refuerza la protección de los acuerdos, brindando mayor previsibilidad y confianza en las relaciones comerciales. En línea con las prioridades estratégicas de la compañía, los incentivos incorporan ahora áreas de crecimiento como servicios de aplicaciones e inteligencia artificial, junto con soluciones clave como Red Hat Enterprise Linux, Red Hat OpenShift y Ansible Automation Platform.

Reconocimiento y crecimiento para modelos de negocio modernos

En materia de reconocimiento y crecimiento, la estructura del programa continúa adaptándose a modelos de negocio modernos. Red Hat anunció un nuevo módulo de nube para los Proveedores de Servicios y Nube Certificados (CCSP), previsto para finales de este año, que introduce un cambio relevante en el sistema de puntuación al centrarse en los Ingresos Anuales Recurrentes (ARR), en lugar de las reservas tradicionales.

El Programa de Socios Especializados también se fortalece con la implementación de un proceso de postulación abierto, que reemplaza el sistema de nominación anterior y permite a los partners postularse de forma autónoma. Como reconocimiento a su inversión y capacidades, los socios especializados obtendrán una mayor asignación de puntos por cada especialización completada, accediendo a beneficios ampliados.

Para fomentar la colaboración, el módulo Sell With abre su inscripción a cualquier socio calificado, con un proceso de incorporación más ágil y consistente que habilita nuevas oportunidades de generación de ingresos en conjunto con Red Hat.

Más autonomía y eficiencia para los socios

La compañía avanza en la transformación digital del Portal de Socios, incorporando mejoras orientadas a la eficiencia y la autonomía. Entre las principales novedades se destacan la asignación automática de créditos para actividades de marketing y generación de demanda aprobadas para financiación mediante FDM, flujos de inscripción digitales más consistentes en todos los módulos del programa y una ampliación de permisos para los usuarios socios, que mejora la visibilidad y el control sobre oportunidades, desempeño y acumulación de puntos.

“Con estas actualizaciones, desde Red Hat reforzamos nuestro compromiso de consolidar un ecosistema de socios sólido, innovador y rentable, preparado para impulsar el crecimiento en tecnologías de código abierto y acompañar a las organizaciones en la próxima generación de TI”, concluyó Paulo Ceschin, director del ecosistema de partners de Red Hat Latinoamérica.