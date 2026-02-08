Red eléctrica en tensión hace necesaria generación empresarial. El riesgo de cortes de energía en México ya no es un escenario hipotético. La creciente dependencia del gas natural importado, la presión sobre la infraestructura eléctrica nacional, los eventos climáticos extremos y las alertas recientes sobre el suministro han colocado el tema en el centro de la agenda energética y económica del país.
México genera una parte relevante de su electricidad a partir de gas natural proveniente de Estados Unidos, lo que convierte al suministro transfronterizo en un factor crítico para la estabilidad del sistema eléctrico. Cuando ese flujo se interrumpe, el impacto se refleja de forma inmediata en apagones eléctricos, cortes programados y riesgos operativos para sectores estratégicos.
El antecedente más claro ocurrió en febrero de 2021, cuando una tormenta invernal en Texas provocó el congelamiento de gasoductos y pozos de producción, interrumpiendo el envío de gas hacia México. El resultado fueron apagones en el norte del país, cortes eléctricos en al menos 12 estados y una crisis energética con costos superiores a los 20 mil millones de pesos, además de un incremento abrupto en el precio del gas natural.1
Ese episodio marcó un punto de inflexión en la conversación sobre resiliencia energética. En Texas, la pérdida prolongada de energía derivó no solo en apagones, sino también en fallas en el suministro de agua e inundaciones que ocasionaron daños estructurales en miles de viviendas.
De acuerdo con información del sector energético y de aseguradoras, una parte significativa de estos daños estuvo asociada directamente a la falta de electricidad, lo que obligó en muchos casos a reconstrucciones parciales o totales. Diversos análisis coinciden en que una proporción relevante de esas pérdidas pudo haberse mitigado con soluciones de energía de respaldo.
Desde entonces, la evidencia apunta a una tendencia clara: los fenómenos climáticos extremos con impacto directo en la infraestructura eléctrica —como tormentas invernales, huracanes, granizadas e incendios forestales— son cada vez más frecuentes e intensos. Sin embargo, la preparación sigue siendo limitada. En la mayoría de los casos, las medidas preventivas se adoptan solo después de haber experimentado un apagón prolongado.
Esta vulnerabilidad se acentúa durante el invierno, cuando las interrupciones eléctricas representan un riesgo mayor en regiones que no están diseñadas para enfrentar periodos extendidos de temperaturas bajo cero, convirtiendo la falta de electricidad en un problema de seguridad, habitabilidad y continuidad operativa.
"Más allá del impacto técnico, un corte de luz tiene consecuencias directas en la economía, la continuidad operativa de las empresas y la seguridad de servicios esenciales como telecomunicaciones, centros de datos, hospitales y sistemas de emergencia. En un país altamente digitalizado, quedarse sin electricidad implica también perder conectividad, información y capacidad de respuesta", señala Fernando Velasco, Director General de Generac México.
México.
Especialistas en energía coinciden en que el desafío ya no se limita a evitar apagones, sino a fortalecer la resiliencia energética del país. La pregunta ha cambiado: ¿qué tan preparados están los hogares, las empresas y las industrias para seguir operando cuando la red eléctrica falla?
A nivel internacional, la preparación ante cortes de energía se ha consolidado como una prioridad. El cambio climático, el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica y redes cada vez más exigidas han llevado a que la energía de respaldo deje de ser una solución reactiva y se convierta en una estrategia preventiva, estrechamente ligada a la competitividad, la continuidad operativa y la responsabilidad social.
“Contar con sistemas de respaldo energético permite mantener operaciones críticas, reducir pérdidas económicas y proteger infraestructura clave durante un apagón. Para industrias, comercios y organizaciones públicas, anticiparse a los apagones en México ya no es opcional; es una decisión estratégica”, añade Velasco.
Recomendaciones para el hogar ante apagones eléctricos
En el entorno residencial, un apagón eléctrico no solo implica quedarse sin luz. También afecta la conectividad, los sistemas de seguridad, la refrigeración de alimentos y el funcionamiento de equipos esenciales, especialmente cuando las interrupciones se prolongan. Por ello, especialistas en energía de respaldo subrayan la importancia de contar con soluciones automáticas que mantengan operativas las funciones críticas del hogar cuando falla la red eléctrica.
Los generadores residenciales Generac Guardian (10–26 kW) están diseñados para activarse de forma automática ante un corte de energía y suministrar electricidad a servicios clave como iluminación, refrigeración, conectividad y sistemas de seguridad. Al operar con gas natural o gas LP, ofrecen una alternativa eficiente y confiable frente a apagones prolongados, con una operación silenciosa que facilita su integración en entornos residenciales.
“Hoy, la continuidad eléctrica en el hogar ya no es un lujo, sino parte de la seguridad cotidiana. El monitoreo remoto y los sistemas de energía de respaldo permiten mantener el control del suministro eléctrico en todo momento, incluso ante apagones que pueden afectar la comunicación y el bienestar familiar. Prepararse es una medida preventiva orientada a la continuidad, la tranquilidad y la protección del hogar”, concluye el directivo.
