Radware y Licencias OnLine impulsan seguridad de aplicaciones en México. La transformación digital de las empresas mexicanas avanza a un ritmo acelerado. Cada vez más aplicaciones, datos e identidades se mueven a la nube: hoy, más del 60% de los datos corporativos ya residen en estos entornos, mientras que las organizaciones gestionan en promedio 80 aplicaciones SaaS y casi la mitad planea migrar la mayoría de sus procesos digitales en los próximos años.

Este crecimiento, impulsado además por la integración de inteligencia artificial (IA), también incrementa los riesgos: complejidad regulatoria, poca visibilidad de los datos y vulnerabilidades críticas en APIs, responsables de más del 60% de los incidentes de seguridad en la nube.

En este contexto, el mayorista Licencias OnLine anunció en México una alianza con Radware, líder global en soluciones de protección de aplicaciones y datos en entornos híbridos y multicloud, reconocida por IDC como referente en prevención de DDoS y premiada por Frost & Sullivan como “WAF and Anti-DDoS Vendor of the Year”.

El objetivo es brindar al mercado tecnologías de ciberseguridad que garanticen la disponibilidad, el rendimiento y la continuidad del negocio frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

“La IA está transformando la forma en que vivimos y trabajamos, pero también la manera en que operan los cibercriminales. Hoy interactuamos constantemente con aplicaciones —personales y laborales— que se han convertido en objetivos críticos de ataque. Nuestro objetivo es blindarlas frente a cualquier amenaza, combinando machine learning, prevención avanzada de DDoS y seguridad para APIs, de manera que las organizaciones puedan proteger sus datos y operaciones sin complejidad adicional, señaló Óscar Montes, Director de Radware México.

El acuerdo con Radware permitirá a los canales de distribución de Licencias OnLine acceder a un portafolio de seguridad administrada (MSSP) con alto nivel de especialización, pensado para empresas de todos los tamaños, desde pymes hasta instituciones financieras y de gobierno.

La propuesta incluye soporte local en español, programas de capacitación y acompañamiento técnico-comercial, así como actividades conjuntas de generación de demanda para acelerar la adopción de estas tecnologías.

“Con Radware incorporamos una oferta madura y especializada, que ayuda a nuestros socios a diferenciarse con soluciones avanzadas para aplicaciones, datos y APIs. Además, podrán acceder a soporte local, entrenamientos y acompañamiento en generación de demanda, construyendo juntos nuevas oportunidades de negocio”, comentó Ernesto Jiménez, director Comercial de Licencias OnLine.

El lanzamiento en México marca el inicio de una estrategia regional que busca fortalecer la ciberseguridad en Latinoamérica. A través de esta alianza, las empresas podrán implementar de forma rápida —en cuestión de horas— soluciones de alta complejidad tecnológica, pero de fácil adopción, respaldadas por un centro de soporte especializado en la región.

“En Radware cuidamos mucho a nuestros partners, actuamos con lealtad y nuestra visión siempre es crecer juntos brindando apoyo necesario y continuo. Invitamos a los canales en México y la región a conocer nuestras soluciones con mayor detalle y con esto, puedan obtener mejores oportunidades de negocio en cada uno de sus proyectos donde con gusto esteremos dándoles el acompañamiento que necesiten en conjunto con Licencias OnLine“ concluyó Óscar Montes.

Con esto, LOL y Radware refuerzan su compromiso de acompañar a las organizaciones en la era de la nube y la inteligencia artificial, protegiendo el activo más valioso en la economía digital: sus aplicaciones y datos.