Qué es el comercio electrónico

El comercio electrónico se conoce como un negocio que se lleva a cabo en internet, un ecommerce o comercio en línea. Se trata de la venta de servicios o productos a través de medios electrónicos actuales como páginas web, redes sociales o tiendas online. Éste es el método de venta y compra de servicios y productos a través de medios electrónicos como internet y aplicaciones móviles. Es un tipo de comercio minorista en línea en el cual se llevan a cabo transacciones electrónicas o compras en línea.

Una vez entendido el término, es importante tener presente que el crecimiento del comercio electrónico ha sido gracias a su popularidad en los últimos tiempos. reemplazando notablemente a los comercios físicos tradicionales hechos de mortero y ladrillo. Así, ofrece a sus clientes la oportunidad de comprar y vender productos las 24 horas del día.



Qué es y qué tipos de comercio electrónico existen

La mayor parte de las personas cree que el comercio electrónico consiste únicamente en tener una tienda online. No obstante, hay más tipos de comercio en línea, como los sitios de banca por internet, b2b, subastas en línea, venta de reservaciones y boletos, etc.

Este crecimiento se expande gracias a las ventas con dispositivos móviles que se conoce como “m-commerce” o comercio móvil. Por este motivo el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial últimamente, así que las empresas se aprovechan de esta situación. A inicios del año 2000 la gente se mostró incrédula y desconfiada con las transacciones realizadas con sus tarjetas bancarias.

Actualmente estas operaciones forman parte importante de la base de la economía de los países. Cada vez más personas hacen transacciones seguras con sus tarjetas, por la seguridad que nos brindan las empresas como Wordpay, Skrill y PayPal gracias al respaldo que les da la certificación SSL, el cifrado y todos los sistemas de pago externos que existen

Qué beneficios tiene el comercio electrónico

Iniciar con un negocio de comercio por internet no es tan complicado, ya que existen plataformas que permiten crearlos. En la actualidad las plantillas de diseño y los sistemas WYSIWYG permiten crear un comercio electrónico en minutos. Esta situación hace que haya buenas razones para animarnos.

Es global

Gracias a los comercios en línea se llega a tener un alcance global, esto quiere decir que ya no es necesario poner tiendas físicas por todo el mundo. El ecommerce no tiene ninguna limitación, ya que se puede vender a cualquier gente en cualquier parte del mundo.

Sin horarios establecidos

Una empresa física tiene un horario establecido, un comercio electrónico digital se encuentra “abierta” las 24 horas del día los 365 días del año. Esto es muy conveniente para las dos partes, cliente y negocio.

Precios operativos bajos

Los precios operativos de las empresas en línea son mucho más bajos que las tiendas físicas porque no hay personal que contratar y pagar, no hay renta, no hay gastos de suministros, etc., Esto hace que las tiendas de comercio electrónico sean muy competitivas en sus precios, aumentando la participación de mercado exponencialmente.

Se puede automatizar fácilmente

En un comercio electrónico es más sencillo automatizar la gestión de sus inventarios a través de proveedores externos y de herramientas electrónicas en línea, ahorrando cantidades millonarias de dinero en costos operativos y en inventarios. Este tipo de gestiones es muy sofisticado pudiendo administrar un stock fácilmente a través de diversos canales. Esto ayuda a vender y controlar las acciones en la misma tienda.

Fácil de dirigir a un nicho específico

Un buen marketing dirigido por láser hace que los comercios en línea recopilen datos de consumidores asegurando dirigirse a las personas idóneas para los productos que ofrecen. De esta forma se reduce el costo de adquisición de consumidores permitiendo que la empresa de comercio electrónico en línea sea ágil y capaz de dirigirse a personas entre 18 y 24 años que viven en áreas urbanas. El dominio del mercado de nicho que gracias a los costos operativos más bajos tiene la capacidad de ir hacia el cliente ideal, además de llegar a una audiencia global que da un sitio web de comercio por internet garantizando la rentabilidad de la empresa.

En cualquier sitio

En un comercio electrónico se tiene una ubicación independiente, no hay obligación de estar en un solo lugar. Dicho comercio no está atado a ninguna ubicación específica en donde sea obligatorio ir al local físico, al poner un negocio por internet y teniendo una computadora y una conexión a internet se tiene un negocio de comercio electrónico en cualquier parte del mundo.

La experiencia como usuario es vital para lograr éxito en nuestro ecommerce. Tener una excelente experiencia como usuario es un componente fundamental ya que si no se tiene la experiencia el enfrentamiento con la realidad será catastrófico. Crear un sitio web para el comercio online que se desea tener nos da una excelente experiencia como usuario. Con estos tips esperamos que tu experiencia sea de lo mejor y sobre todo que el ánimo por iniciar un negocio propio no decaiga por ningún motivo.

