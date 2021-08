Qualcomm lanza nuevas capacidades de drones

Tras el éxito del Ingenuity Helicopter en Marte como un avance clave de vuelo no tripulado impulsado por Qualcomm Flight Platform – la firma continúa su liderazgo en drones al presentar la primera plataforma de drones y un diseño de referencia que ofrece capacidades 5G e IA del mundo, la plataforma Qualcomm Flight RB5 5G. Esta nueva solución ayuda a acelerar el desarrollo de drones comerciales, empresariales e industriales, y libera posibilidades innovadoras para las industrias que buscan adoptar soluciones de drones y obtener los beneficios del borde inteligente. La plataforma Flight RB5 5G, impulsada por el procesador QRB5165, se basa en las últimas ofertas de IoT, entregando la solución que impulsará la próxima generación de drones 5G de alto rendimiento y bajo consumo.

Como impulsor principal de la proliferación global de 5G, Qualcomm ha actuado como catalizador y visionario al permitir que el 5G escale y revolucione la industria de la robótica y los drones. La plataforma Flight RB5 5G brinda capacidades de vanguardia a la industria de los drones al condensar múltiples tecnologías complejas en un sistema de drones estrechamente integrado para admitir aplicaciones en evolución y nuevos casos de uso en sectores que incluyen cine y entretenimiento, seguridad y respuesta a emergencias, entrega, defensa, inspección y mapeo.

“Hemos continuado involucrando a muchas compañías líderes de drones, permitiendo a más de 200 miembros globales de robótica y ecosistemas de drones, además de impulsar y promover consistentemente la estandarización de drones en todo el mundo y capacidades transformadoras de 5G en organizaciones como 3GPP, GSMA, Global UTM Alliance, Aerial Connectivity Joint Initiative (ACJA), ASTM ”, dijo Dev Singh, director senior, desarrollo comercial y gerente general de robótica autónoma, drones y máquinas inteligentes.“ Estamos orgullosos de continuar con nuestro impulso de permitir la transformación digital de industrias globales al presentar la plataforma Flight RB5 5G, una solución diseñada específicamente para el desarrollo de drones con autonomía mejorada y funciones de inteligencia, que brinda capacidades de vuelo conectado premium a los segmentos industriales, empresariales y comerciales”.

La computación heterogénea y de alto rendimiento de la plataforma Flight RB5 con un consumo de energía ultra bajo proporciona inferencias energéticamente eficientes en el borde de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático (ML), lo que permite drones totalmente autónomos. Las innovadoras capacidades de la cámara brindan una imagen de primera calidad

capacidades y rendimiento. Con conectividad 5G y Wi-Fi 6, esta plataforma mejora las habilidades críticas de vuelo más allá de la línea de visión visual (BVLOS) para respaldar un vuelo más seguro y confiable. Además, los controles de seguridad por sí solos ya no pueden garantizar la seguridad de los drones industriales y comerciales, especialmente al escalar a las operaciones de Beyond Visual Line of Sight. La plataforma Flight RB5 5G está equipada con una unidad de procesamiento seguro para respaldar las demandas de los drones modernos de protección de ciberseguridad como un habilitador clave de los requisitos de seguridad y protección de datos.

Qualcomm está trabajando con Verizon para completar la red de prueba de la plataforma Flight RB5 para la red Verizon 5G, y espera que la plataforma, que soporta 5G mmWave, se ofrezca a través de Verizon Thingspace Marketplace.

El diseño de referencia del dron Flight RB5 5G ya está disponible para la preventa a través de ModalAI. Se espera que el kit de desarrollo Flight RB5 5G esté disponible en el cuarto trimestre de 2021.