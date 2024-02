PYMEs deben invertir en gestión de redes en la nube

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la columna vertebral de las economías regionales, ya que contribuyen de manera significativa a la creación de empleos y al crecimiento económico. Sin embargo, los desafíos actuales como la escasez de talento, la inflación, las amenazas de ciberseguridad y los rápidos cambios tecnológicos afectan cada vez más la capacidad de crecer y prosperar de las empresas.

En respuesta, muchas organizaciones están adoptando la nube para navegar por la era del trabajo híbrido y la transformación digital. La nube ofrece a las pymes muchas ventajas: desde ahorros de costos y flexibilidad hasta escalamiento y seguridad. Entre estas consideraciones, es importante tomar en cuenta el potencial de la gestión de redes basada en la nube. Migrar sus redes a la nube puede tener un impacto profundo para enfrentar dichos desafíos, crear ventajas de negocio y adoptar tecnologías innovadoras, lo cual, a su vez, generaría un crecimiento económico regional continuo.

En este artículo exploraremos cuatro maneras clave en que la gestión de redes en la nube puede permitir a sus empresas resolver los problemas actuales y colocar los cimientos para el éxito.

Gestión remota de redes para un mejor rendimiento

Con el surgimiento del trabajo a distancia, la creciente variedad de dispositivos del IoT y una mayor demanda de conectividad por parte de los clientes, las redes actuales se encuentran bajo una enorme presión por rendir. No obstante, con recursos de TI limitados, es difícil para las pymes supervisar y resolver constantemente los problemas de la red. El tiempo preciado se debe dedicar a administrar el negocio y no a monitorear la red de forma constante. Por otra parte, las interrupciones a la red pueden ocasionar pérdidas financieras debido a la disminución de la actividad empresarial por parte de los clientes o a empleados insatisfechos.

Independientemente de la dispersión de sus instalaciones, ya sean oficinas, cafeterías, tiendas o la casa, las aplicaciones y plataformas de gestión de redes en la nube puede ofrecer una conectividad de calidad garantizada. A través de un tablero de control intuitivo accesible para incluso el personal no técnico, se obtiene visibilidad del rendimiento de la red. Esto reduce el tiempo de inactividad de la red, ya que el tablero de control identifica los segmentos de la red inactivos, lo que permite realizar reparaciones remotas e instantáneas, tales como reiniciar los sistemas de software.

Personalizar la experiencia del invitado

El rendimiento de la red es fundamental tanto para la satisfacción de los empleados como para la experiencia del cliente, pero cada grupo tiene demandas particulares. Las plataformas de gestión de redes en la nube ofrecen capacidades de segmentación dinámica, lo que permite dividir la red en segmentos de empleados e invitados. Esto no solo protege el acceso a datos confidenciales, sino que también mejora la experiencia de los clientes. Al segregar las redes, pueden optimizar el ancho de banda para los empleados, los invitados y los clientes, así como priorizar sus necesidades técnicas específicas. Por ejemplo, un negocio hotelero podría priorizar la transmisión de audio y medios en las redes de los invitados, lo cual garantizaría experiencias de transmisión sin interrupciones.

Muchas plataformas de gestión de redes en la nube también soportan Wi-Fi 6, que es crucial para utilizar los dispositivos del IoT como cerraduras inteligentes y asistentes de voz. Además, estas plataformas ofrecen análisis y reportes que proporcionan información sobre el comportamiento de los invitados y los patrones de uso de la red. Esto los prepara para adaptar la red a las evolutivas necesidades del cliente e identificar nuevas oportunidades de negocio basadas en la información del usuario.

Impulsar los esfuerzos de seguridad

Si bien mantenerse al día con las últimas tecnologías y amenazas de seguridad puede ser un desafío para las pymes, no es necesario comprometer la seguridad debido a la escasez de recursos de TI. Los sistemas de seguridad sólidos evitan problemas futuros que podrían ser financieramente devastadores. Las plataformas de gestión de redes en la nube no solo facilitan la creación de redes independientes para empleados e invitados, sino que también ofrecen características de seguridad integradas como la autenticación multifactorial y defensas contra el acceso no autorizado. Esto garantiza un acceso seguro para los usuarios conocidos y protege las redes de invitados mediante mecanismos tipo ZTNA (Zero Trust Network Access).

Marco Tena, Gerente de Ingeniería de Sistemas, HPE Aruba Networking México