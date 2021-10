Publican Pandora Papers y se caen las redes sociales

Dos noticias aparentemente inconexas dan a pensar a los usuarios de las redes sociales y los analistas no profesionales de los temas económico-políticos, pues la caída de las redes sociales, a pocas horas de la publicación de los Pandora Papers, resultan muy oportunos. Veamos.

Equipo CanalesTI

A las 10.30 de la mañana de este lunes 4 de octubre, las redes sociales Whatsapp, Facebook, Instagram y Messanger –propiedad de la empresa de Mark Elliot Zuckerberg– salieron de línea dejando a millones de usuarios desconectados del nuevo mundo virtual. Pero horas antes, el mundo ya estaba enterándose de los Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo.

Más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes durante meses, encontrando historias que se publicarán durante esta semana.

Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC, que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global, incluido el medio mexicanos Quinto Elemento Lab.

La filtración de los Pandora Papers incluye 6.4 millones de documentos, casi tres millones de imágenes, más de un millón de correos electrónicos y casi medio millón de hojas de cálculo.

También revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en la propiedad oculta de dinero y activos.

En México también hace aire

Mientras tanto, en México los documentos revelan que más de 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países y territorios, tienen activos ocultos en paraísos fiscales, en los que están involucrados 3 mil 47 personajes de la elite de la política y el poder en nuestro país.

En los documentos se detallan las técnicas para evitar y eludir el pago de impuestos – a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades – o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades fantasma.

La investigación reveló hasta el momento que al menos 80 personajes de la política nacional se han valido de estas sociedades pantalla para llevar millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.

Entre los involucrados más destacados, además de Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz Leal y Julia Abdala, también figuran el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana Tijerina; multimillonarios como Germán Larrea Mota Velasco y María Asunción Aramburuzabala dueña del grupo cervecero modelo.

Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila, Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Enrique Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera y Carlos Peralta Quintero, empresario vinculado a negocios con la Comisión Federal de Electricidad el sexenio pasado.

También Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo de Francisco Labastida Ochoa quien fue candidato presidencial por el PRI en el 2000, está vinculado a una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida en agosto de 2006.

Como es evidente, el escándalo de los personajes y sus grandes fortunas malhabidas predicen un escándalo de proporciones catastróficas que puede afectar enormemente las bolsas de valores, la credibilidad de inversión y pone en entredicho a personajes influyentes de la política, los negocios, los deportes y la farándulo.

Y entonces, aparece una situación harto oportuna.

Se caen las redes sociales de Zuckerberg

Las tres redes sociales que pertenecen a Facebook se cayeron a nivel mundial a partir de las 10.30 de la mañana este lunes 4 de octubre.

En Facebook, Instagram, Whatsapp y Messanger, los usuarios reportaron que no pudieron conectarse minutos antes de las 11 de la mañana de este lunes. De acuerdo con Down Detector, las quejas de usuarios comenzaron a registrarse a partir de las 10:35 horas.

La mayoría de los afectados optó por usar Twitter para alertar sobre la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp. Además de que existen otras opciones de mensajería como Telegram, que son utilizadas en estos casos. Sin embargo, ante esta migración masiva a otros medios de mensajería, es posible que estas redes también sufran saturación y se den caídas intermitentes.

Aunque no precisó los motivos de las caídas, Facebook comunicó esta mañana: “Estamos conscientes de que algunas personas están teniendo problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para regresar las cosas a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniencia”.

De hecho, al acceder a Whatsapp Web, el único mensaje disponible es “5xx Server Error”. Por su parte, la aplicación de mensajería señaló, a través de su cuenta de Twitter, que estaba enterado de las fallas que los usuarios han reportado. “Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible”, indicó.

En concreto, WhatsApp no permite enviar ni recibir mensajes, mientras que Instagram no deja actualizar el muro de publicaciones y la barra de stories y a Facebook simplemente no se puede acceder.

En un mensaje en Twitter, la plataforma Facebook ha asegurado que están “trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible”, aunque no ha ofrecido explicaciones sobre lo que ha sucedido.

Algnos especialistas, consultados por la agencia Europa Press, creen que se trata de cambios profundos en la infraestructura de la red social, ya que también se han retirado las rutas BGP, otro paso necesario para que los dispositivos accedan a las plataformas de la empresa estadounidense.

El director de Tecnología de Transparent Edge Services, Diego Suárez, consultado por el mismo medio informativo, también ha atribuido la caída a un posible problema de DNS, los registros que traducen los nombres de dominio a las direcciones de IP.

La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa. Entre otras cuestiones, “los archivos de Facebook” han desvelado que la plataforma sabe que Instagram es “tóxica” para las adolescentes, y que su reacción es “débil” cuando detecta publicaciones de cárteles de la droga y traficantes de mujeres.

Ayer mismo, una mujer apareció en la televisión estadounidense para revelar su identidad tras filtrar documentos a las autoridades alegando que Facebook sabía que sus productos estaban alimentando el odio y dañando la salud mental de los niños. Se trata de Frances Hagen, una experta en datos de 37 años de edad, trabajó para empresas como Google y Pinterest, pero dijo que Facebook era “sustancialmente peor” de lo que lo que había visto antes.

Entonces, la mayor red social del mundo quedó envuelta en una tormenta a causa de Haugen, congresistas y el diario The Wall Street Journal, quienes detallan cómo Facebook sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban dañando a las niñas, especialmente en lo que respecta a la imagen corporal. De momento, Facebook no ha respondido a los pedidos de comentarios de la prensa mundial sobre este tema.

Lo cierto es que, antes de la caída de sus redes sociales este lunes, las acciones de tecnología, incluida Facebook, están liderando las pérdidas más amplias en Wall Street. El Dow Jones bajó más de 350 puntos, o un 1,1%, al mediodía. El S&P 500 bajó un 1,5%. El Nasdaq Composite, de gran tecnología, fue el que más cayó con una caída del 2,4%.

Fuentes: BBC, El Universal, Arestegui Noticias, El Financiero, eitb.eus, La Jornada, CNN, Europapress.