Presentan primer modelo IDM de semiconductores en el país. Alejandro Franco, Fundador y CEO de QSM Semiconductores, no se limita a operar una planta, sino a detonar un ecosistema nacional de semiconductores basado en tres pilares: proveeduría, capital humano y desarrollo tecnológico aplicado. Durante el evento Hecho en México: Mentes en Acción, que organizó la Secretaría de Economía para acelerar la innovación y el emprendimiento en el país presentó el primer modelo IDM en México para diseño, fabricación y comercialización de semiconductores, el cual redefinirá el papel que juega el país en dicha industria global.

De acuerdo con Franco, la empresa apuesta por el diseño y manufactura de chips legacy node, es decir, semiconductores que ya cubrieron cierto tiempo de desarrollo y que brindan un gran desempeño para electrodomésticos, dispositivos médicos, IoT, soluciones de seguridad, entre otros.

En su intervención, Alejandro Franco presentó la propuesta de QSM Semiconductores la cual evoluciona desde el diseño de semiconductores de aplicación específica hacia la consolidación de su fabricación y comercialización en México. Su sede se encuentra en Querétaro y colabora de forma activa con diversos clientes en los sectores médico, seguridad, Internet de las Cosas (IoT) y consumo.

Bajo el modelo IDM, QSM Semiconductores busca posicionarse como pionera en la producción nacional de semiconductores y contribuir al fortalecimiento de la soberanía tecnológica del país. “Los grandes jugadores tardarán años en levantar nuevas plantas por la demanda de inversión, talento y know-how”, dijo Franco, quien agregó que la propuesta de QSM Semiconductores es más ágil con la construcción de una fábrica que atiende directamente las necesidades del mercado.

De acuerdo con Franco, la empresa apuesta por el diseño y manufactura de chips legacy node, es decir, semiconductores que ya cubrieron cierto tiempo de desarrollo y que brindan un gran desempeño para electrodomésticos, dispositivos médicos, IoT, soluciones de seguridad, entre otros.

QSM Semiconductores fabricará chips de 450 nanómetros para funciones concretas o de aplicación específica, que integran múltiples soluciones en un solo circuito lo cual, explicó Franco, permite ofrecer rendimiento, ahorro y especialización.

Un ecosistema de alto valor

La visión de Alejandro Franco no se limita a operar una planta, sino a detonar un ecosistema nacional de semiconductores basado en tres pilares:

Proveeduría local de materia prima y equipamiento especializado.

Formación de capital humano, con más de 40 especialistas ya trabajando en el proyecto.

Desarrollo tecnológico aplicado, atendiendo a sectores estratégicos desde México.

Actualmente, QSM Semiconductores se encuentra en la fase de consolidación de su planta de fabricación.

“México va a cambiar su posición de espectador en el tema de los semiconductores, se va a convertir en un jugador real. Otros países lo han hecho, por supuesto, México también”, dijo Franco.