Preocupa más perder archivos digitales que objetos físicos

Western Digital dio a conocer los resultados de su Investigación Hábitos de Almacenamiento 2023, con el propósito de conocer los hábitos de los usuarios de las tres economías más importantes de la región – Argentina, Brasil y México – en relación con el respaldo de información / backup y el uso de dispositivos. El estudio, encargado por Western Digital y realizado por Ipsos – compañía global de investigación de mercado- se dio a conocer con motivo del Día Internacional del Backup, que se celebra cada 31 de marzo para crear conciencia sobre los beneficios de almacenar información de manera correcta y confiable. Se trata de una encuesta online con muestreo no probabilístico, a través de la plataforma lpsos Digital, con 1000 casos de alcance nacional por país, a hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos. El trabajo de campo se realizó entre el 27 de febrero y el 3 de marzo del 2023.

Entre los principales hallazgos de la investigación, se destaca que una gran mayoría de los encuestados (86%), sabe lo que es un backup / copia de respaldo y, del 88% que efectivamente lo realiza, el 93% cuenta con algún dispositivo físico o solución de almacenamiento online / en la nube. Por otra parte, al 69% de los respondientes, en promedio, les preocupa más perder sus archivos digitales que sus objetos físicos.

En cuanto a los medios de almacenamiento que posee, a pesar de que el online / en la nube gratuito es el más utilizado (53%), seguido por tarjetas de memoria y pendrives, el 58% prefiere realizar backup / copia de respaldo ya sea en dispositivos físicos o en combinar los mismos con servicios online / en la nube.

Más datos de la encuesta general:

8 de cada 10 encuestados realizan copias de respaldo de manera frecuente, entre diaria y mensual;

La principal razón que dieron quienes no respaldan fue que encuentran complicado hacerlo (32%), mientras que el 24% se olvida y otro porcentaje similar no lo considera necesario;

Quienes prefieren realizar backup en dispositivos físicos o combinarlos con almacenamiento online, opinan que la ventaja de realizar copias de respaldo en dispositivos físicos radica en la certeza de poder acceder a sus archivos cuando los necesiten (61%), en la posibilidad de administrar mejor la privacidad de sus documentos (49%) o bien en una menor exposición a fallas de seguridad (37%)

Resultados relevantes en México

El 81% de los participantes en la encuesta en este país dijeron saber lo que es realizar una copia de respaldo / backup -la cifra más baja de los 3 países encuestados- pero, al explicarles en lo que consiste, el 87% afirmaron realizarlos. Cabe destacar que, de los 3 países, México fue el que se mostró más preocupado con la pérdida de archivos digitales por sobre los objetos físicos, con 74% de los encuestados, superando el promedio general por 5 puntos porcentuales. En cuanto a la frecuencia con la que se respalda, Mexico fue el país con mayor porcentaje en la opción “una vez por semana”, con 33% de las respuestas. Para los mexicanos, “una vez al mes” ocupa el segundo lugar (24%) y “diariamente” el tercer lugar (21%). Si bien el promedio de frecuencia de todos los encuestados en general es 8.7 veces al mes, en México la cifra es la menor de los 3 países – sólo 8.

Entre quienes no hacen backups de sus datos, la opción “no sé cómo hacerlo/es muy complicado” fue la más respondida (37%), también al comparar con Argentina (25%) y Brasil (30%). En segundo lugar, estuvo “porque me olvido” (23%), y en tercero, “porque no me interesa conservar archivos por tanto tiempo” (20%), dejando para el cuarto sitio la opción de “porque no lo considero necesario” (19%). Y con respecto a los formatos de backup que poseen, los mexicanos optan –tal y como marca la tendencia de los resultados generales– por el almacenamiento online/en la nube gratuito (52%), seguido de la tarjeta de memoria (46%). En cuanto a los medios de almacenamiento preferidos, la balanza se inclina por los dispositivos físicos -con 42% de las respuestas-, y en segundo lugar por las plataformas online/en la nube (35%), quedando un 23% que prefiere una combinación entre ambas opciones.

Resultados relevantes en Argentina

En Argentina, el 82% de los encuestados saben lo que es realizar una copia de respaldo / backup, y el 84% la hacen. En este caso, el 25% respaldan una vez al mes, el 22% lo hacen diariamente y otro 22%, una vez por semana. Al indagar las razones por las que no se hacen backups, la mayoría (27%) argumentó que no lo considera necesario, seguido de “no sé cómo hacerlo/es muy complicado” (25%) y “me olvido” (24%). En el caso argentino, también son mayoría quienes piensan que es más preocupante perder archivos digitales (68%) que objetos físicos (32%).

Entre quienes realizan copias de respaldo / backup, en Argentina predomina el almacenamiento online/en la nube gratuito con el 53% de las respuestas, dejando en segundo lugar al pendrive (44%) y en tercero a la tarjeta de memoria (40%). Por su parte, tanto la opción “prefiero hacerlo online / en la nube” como “prefiero hacerlo en dispositivos físicos que me pertenezcan” cosecharon el 37% de las respuestas, mientras que para el 26% de los encuestados, la mejor opción es combinar el respaldo en dispositivos físicos con el almacenamiento online/en la nube, siendo este el porcentaje más alto comparado con Brasil y México. Para los argentinos encuestados, las principales ventajas de usar dispositivos físicos es que pueden acceder a sus archivos cuando lo requieran (60%), administran mejor la privacidad de sus archivos (54%) y no dependen de una conexión a internet (48%).

Resultados relevantes en Brasil

Brasil es, de los países encuestados, aquel donde mayor porcentaje de personas saben lo que es un backup (89%), donde más se realizan (90%) y donde la frecuencia de respaldos es mayor (9.2 veces en promedio al mes), con el mayor porcentaje de backups diarios (26%). Para los brasileños que no respaldan, las principales razones son que no saben cómo hacerlo (30%), no lo consideran necesario (28%), se olvidan de hacerlo (24%) o bien sus archivos no son tan importantes (21%).

En relación con los medios de almacenamiento que poseen, el 54% respondió “online/en la nube gratuito”, mientras que la tarjeta de memoria ocupó el segundo lugar con 43% y el pendrive / memoria USB quedó en tercera posición con 40%. En este caso, se destaca la preferencia por hacer sus respaldos online/en la nube (47%), quedando por debajo la opción de los dispositivos físicos, con 31% En línea con el promedio general, hay un 23% de respondientes que prefieren hacer una combinación entre el almacenamiento online y el uso de dispositivos físicos. A los encuestados en Brasil, también les preocupa más perder archivos digitales (66%) que físicos (34%).