Platicamos con el nuevo CEO del mayorista Grupo CVA. Existen oportunidades para nuestra canal en los grandes cambios y tendencias que se están registrando en nuestro sector, como el acceso limitado a financiamiento, la alta dependencia en el gasto Capex, la baja digitalización operativa, la insuficiente inversión en ciberseguridad, la necesidad apremiante de renovación tecnológica por el fin de soporte de Win 10, y la adopción incipiente de IA aplicada.

Para lo cual CVA tiene productos y soluciones rentables, opciones de financiamiento para proyectos de todo tamaño y perfil de canal, soluciones para digitalizar el negocio del partner, capacitación y desarrollo sobre las tendencias más rentables como ciberseguridad e IA aplicada, explicó el CEO del mayorista, Moisés Avelar, quien habla sobre su propósito de acelerar el crecimiento del negocio del canal, pero con rentabilidad.

Avelar nos platica todo sobre su reciente convención realizada en Estambul, Turkia, y de los mensajes más importantes que compartieron con sus socios