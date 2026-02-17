Palo Alto Networks completa la adquisición de CyberArk. Palo Alto Networks anunció la finalización de la adquisición de CyberArk, consolidando la seguridad de la identidad como un pilar fundamental de su estrategia de plataforma. La incorporación de la plataforma de seguridad de identidad CyberArk permite a Palo Alto Networks proteger todas las identidades de la empresa: humanas, de máquinas y de agentes.

La seguridad de la identidad se ha convertido en un elemento fundamental para proteger a las empresas modernas.

A medida que las organizaciones escalan la nube, la automatización y la IA, la identidad se ha convertido en la principal vía de ataque, impulsada por el rápido crecimiento de las identidades humanas, de máquinas y de IA, que operan continuamente con acceso elevado.

Las identidades de máquinas superan ahora a las humanas en una proporción de más de 80 a 1, mientras que el 75 % de las organizaciones reconoce que sus identidades humanas se rigen por modelos de privilegios obsoletos y excesivamente permisivos. Los atacantes explotan cada vez más las vulnerabilidades de identidad, convirtiendo el abuso de credenciales y el exceso de privilegios en los vectores de amenaza dominantes. Casi el 90 % de las organizaciones ya han sufrido una brecha de seguridad centrada en la identidad.

La adquisición de CyberArk aborda este cambio al extender los controles de seguridad de privilegios más allá de un grupo reducido de administradores a todas las identidades de la empresa. Al democratizar el acceso privilegiado a través de identidades humanas, de máquinas y de IA, las organizaciones pueden reducir los privilegios permanentes, limitar el movimiento lateral y detener los ataques basados en la identidad con mayor rapidez. Las empresas que utilizan controles de seguridad basados en la identidad pueden acelerar la respuesta ante brechas de seguridad hasta en un 80% al evitar que los atacantes abusen de las credenciales y el acceso excesivo.

Las soluciones de seguridad de identidad de CyberArk seguirán estando disponibles como plataforma independiente. Además, la integración está en marcha para integrar las excelentes capacidades de CyberArk en el ecosistema de seguridad de Palo Alto Networks. Los clientes actuales no experimentarán interrupciones y se beneficiarán de una hoja de ruta acelerada centrada en la resiliencia, la eficiencia operativa y la mejora de los resultados de seguridad.

Nikesh Arora, presidente y director ejecutivo de Palo Alto Networks, afirmó:

«La creciente ola de agentes de IA nos exigirá proteger todas las identidades: humanas, de máquinas y de agentes. Por eso, el pasado julio anunciamos con decisión nuestra intención de adquirir CyberArk y estamos entusiasmados con el inicio de la integración de productos. Para nuestros clientes, esto significa el fin de los silos de identidad. Ahora pueden gestionar el acceso privilegiado en todo su entorno de nube híbrida desde la misma empresa en la que confían para la seguridad de la red y las operaciones de seguridad, para garantizar su seguridad en la era de la IA».

Matt Cohen, director ejecutivo de CyberArk, afirmó:

«Unir fuerzas con Palo Alto Networks crea el ciberguardián definitivo para la empresa moderna. Esto beneficia a todos: nuestros clientes obtienen acceso a la cartera de seguridad más completa del mundo y nuestros empleados se unen a un motor de innovación global. Juntos, estamos creando la combinación más robusta de tecnologías probadas para detener las filtraciones de identidad».

PANW anuncia su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE)

Basándose en la trayectoria de CyberArk y la posición de Israel como potencia mundial en ciberseguridad, Palo Alto Networks anuncia su intención de cotizar en la Bolsa de Valores de Tel Aviv (TASE). Como parte de esta iniciativa histórica, la compañía planea adoptar el símbolo “CYBR” en la TASE, un homenaje de primera clase a la marca CyberArk, a la vez que garantiza que su identidad siga siendo un pilar fundamental de su estrategia global.

Palo Alto Networks seguirá cotizando bajo el símbolo “PANW” en el NASDAQ Global Select Market. Esta inclusión posicionará a Palo Alto Networks como la mayor empresa cotizada en el TASE por capitalización bursátil. Este compromiso consolida aún más el centro de I+D israelí de la compañía, ya el más grande fuera de Silicon Valley, como un importante centro de innovación global dedicado a asegurar el futuro de la era de la IA.