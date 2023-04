Oracle abre certificarse gratis en aplicaciones Cloud

Mientras el Foro Económico Mundial afirma que los avances tecnológicos permitirán la creación de 97 millones de nuevos puestos de trabajo a nivel global para el 2025, la demanda de profesionales capacitados y certificados sigue creciendo. En este contexto, Oracle ha habilitado nuevamente SaaS Business Process Certifications, su programa de capacitaciones y certificaciones gratuitas sobre sus aplicaciones de reconocimiento mundial.

“El mundo sigue cambiando y necesitamos talentos preparados para resolver los nuevos desafíos que aparecen a diario. Por eso abrimos nuevamente las inscripciones para nuestro programa gratuito de capacitaciones y certificaciones SaaS Business Process Certifications”, comenta Adrián Durán, vicepresidente senior de Aplicaciones e Industrias para Oracle América Latina. “El momento de salir a formar más y mejores profesionales para responder a un mercado creciente y potenciar el liderazgo digital de América Latina es ahora”.

A través de esta iniciativa, cualquier persona de nuestra región tendrá acceso ilimitado y sin costo hasta el 31 de mayo a todos los cursos virtuales y on demand de aplicaciones cloud de Oracle (como Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP), Human Capital Managment (HCM) o Supply Chain Managment (SCM), entre otras). Se trata de un programa pensado para profesionales ya en ejercicio y estudiantes que buscan sumar una credencial de impacto a su currículum que les brinde una proyección de mercado para su futuro inmediato.

“Gracias al conocimiento adquirido hoy puedo hacer mejores sugerencias a la hora de trabajar en un proyecto y participar más activamente, ganando a la vez mayor visibilidad y valorización de mi perfil profesional”, afirmó Cristhian Obregón luego de cursar el programa y obtener su certificación durante la primera fase de la iniciativa, a fines de 2022. “Adquirir el entendimiento de un proceso, y no sólo de un producto, es un diferencial muy grande”, agrega Humberto Silva, también participante en la primera etapa.

Esta propuesta se une a una serie de iniciativas que Oracle ofrece en la región a fin de acompañar a las personas latinoamericanas en las distintas etapas de su desarrollo profesional, como Oracle Next Education (ONE), para quienes no tienen acceso a educación superior, y Oracle Academy, para docentes de universidades e instituciones técnicas.

Oracle SaaS Business Process Certifications brinda acceso a conocimientos relevantes sobre los principales procesos de negocios (finanzas y planificación, gestión del capital humano, experiencia del cliente y ventas) habilitados por las aplicaciones de nube de Oracle, así como tecnologías avanzadas como inteligencia artificial o Internet de las Cosas.

“Sumar conocimiento es la clave para mantenerse vigente y competitivo. Y sabemos que la verdadera innovación comienza con la inclusión, creando más oportunidades de crecimiento a través de la educación. Los viejos paradigmas están cambiando y hoy sabemos que el aprendizaje es para toda la vida”, agrega Durán.

La inscripción es totalmente gratuita y estará abierta hasta el 31 de mayo en este sitio:

ESPAÑOL: https://education.oracle.com/es/business-process-training-program-lad

PORTUGUES: https://education.oracle.com/pt_BR/business-process-training-program-lad