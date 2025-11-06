Omada by TP-Link presenta soluciones de red para educación. Omada by TP-Link participó en el Encuentro ANUIES-TIC UNAM 2025, un evento organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) que reúne a especialistas en tecnología educativa, mostrando las últimas innovaciones para proyectos de redes y videovigilancia enfocadas en instituciones de educación superior.

Marco Antonio González, Business Development Manager de TP-Link México, destacó que uno de los principales desafíos del sector educativo es la renovación y gestión eficiente de la infraestructura de red, un aspecto crítico en universidades que operan bajo esquemas híbridos de enseñanza.

Estas instituciones enfrentan la necesidad de garantizar conectividad estable y de alta capacidad para las clases virtuales, donde la calidad de transmisión de audio y video es fundamental, mientras que al mismo tiempo deben ofrecer acceso continuo y seguro a los estudiantes en aulas presenciales que utilizan plataformas digitales y recursos en línea como parte del proceso de aprendizaje.

González señaló que el reto se hace cada vez más desafiante porque una red universitaria debe soportar miles de dispositivos conectados simultáneamente, entre alumnos, docentes y personal administrativo, además de los sistemas tecnológicos críticos como videovigilancia, control de acceso, telefonía IP o plataformas de gestión académica, que dependen del mismo entorno de red, no solo en la sede central sino en los diversos planteles que forman parte de la institución.

En este sentido, las soluciones empresariales de Omada by TP-Link fueron desarrolladas para responder a las exigencias de conectividad de las instituciones de educación superior. Su portafolio integra dispositivos de alta capacidad, con arquitectura modular, escalable y completamente administrable desde la nube, lo que permite a las áreas de TI supervisar, optimizar y resolver incidencias en tiempo real sin necesidad de presencia física en los campus.

“Uno de los principales diferenciadores de la marca es su modelo sin licenciamiento, que elimina los costos ocultos asociados a las plataformas tradicionales y permite una planeación presupuestal más precisa y sostenible. Este enfoque se alinea con la realidad financiera de las universidades, al ofrecer soluciones de red robustas, seguras y de larga vida útil, sin comprometer la eficiencia operativa ni la continuidad académica”, destacó González.

Videovigilancia y redes se unifican en una misma plataforma

Durante el evento, también se dio a conocer la nueva línea de soluciones de videovigilancia VIGI by TP-Link, que se integran de manera transparente a la infraestructura de red de Omada, permitiendo la gestión unificada a través de la plataforma Omada Central.

Las cámaras VIGI están disponibles en versiones Domo, Mini-Domo, Torre, Bullet y PTZ, tanto para interior como exterior, con resoluciones de 2 a 5 megapíxeles y opciones de alimentación mediante paneles solares y conectividad vía red celular.

Con esta integración, Omada by TP-Link busca posicionarse como un socio tecnológico estratégico para el sector educativo, capaz de ofrecer infraestructura de red, gestión centralizada y seguridad en un mismo ecosistema.

“Nuestra propuesta es brindar soluciones a la medida, con precios accesibles y sin licenciamiento. Queremos que las universidades se enfoquen en su misión educativa mientras nosotros nos encargamos de garantizar su conectividad”, agregó González.

La participación de Omada by TP-Link en ANUIES-TIC UNAM 2025 reafirma su compromiso con la transformación digital de la educación en México, impulsando el acceso equitativo a la tecnología, la administración eficiente de recursos y la conectividad inteligente en los campus del futuro.